«Μου έκαναν μοντάζ…» διαπιστώνει τώρα ο Ανεστίδης για τις χυδαιότητες κατά Μητσοτάκη

Αμετανόητος και με διάθεση επίθεσης εμφανίζεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος, μέσω δήλωσής του, επιχειρεί να αποποιηθεί τις χυδαίες εκφράσεις που εκστόμισε κατά του πρωθυπουργού.

Παρά τα αδιάψευστα πλάνα και τις δηλώσεις του, σε βίντεο που αποκάλυψε πρώτο το flash.gr, ο ίδιος υποστηρίζει ότι όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας είναι αποτέλεσμα «μοντάζ».

Στη δήλωση που διακινήθηκε από τη δικηγόρο του, Ανθούλα Ανάσογλου, ο αγροτοσυνδικαλιστής μιλά για «παράνομη βιντεοσκόπηση» και «παραποίηση» των λεγομένων του, προσθέτοντας ότι όσα ακούστηκαν «δεν εκφράζουν τις πραγματικές του απόψεις για τους θεσμούς». Τονίζει μάλιστα ότι θα κινηθεί νομικά κατά όσων –όπως αναφέρει– «στοχοποίησαν» τον ίδιο και επιχείρησαν «δολοφονία χαρακτήρα».

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του συγκεκριμένου βίντεο, δεν επετράπη η συμμετοχή του κ. Ανεστίδη στην επικείμενη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο ίδιος μόλις χθες, Παρασκευή 16/1, είχε ζητήσει συγγνώμη κατά τη διάρκεια δηλώσεων του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ολόκληρη η δήλωση Ανεστίδη

«Η παράνομη βιντεοσκόπηση και παραποίηση των λεγομένων μου, ώστε να αναμεταδοθούν λόγια που ειπώθηκαν χάριν αστεϊσμού και τα οποία φυσικά και δεν ασπάζομαι συνιστούν Κατάφωρη παραβίαση του νόμου και προσβολή της προσωπικότητας μου.

Απομονώθηκαν επί σκοπού, από το πραγματικό πλάνο με μόνο στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και τη στοχοποίηση μου. Αυτό δεν αποτελεί ενημέρωση, αλλά είναι ξεκάθαρη διαστρέβλωση με παράνομο και καταδικαστέο τρόπο.

Το υλικό πάρθηκε χωρίς τη συναίνεση μου και μεταδόθηκε στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεση μου. Η χρήση του είναι παράνομη και καταχρηστική.

Κάθε περαιτέρω αναπαραγωγή θα αντιμετωπιστεί με ποινικά μέσα. Δηλώνω ευθέως ότι θα αναζητήσω ποινικές και αστικές ευθύνες από όλους τους υπεύθυνους.

Δεν πρόκειται να αποδεχθώ τη διαδικτυακής διαπόμπευση μου ούτε να επιτρέψω σε κανέναν να εργαλειοποιεί στιγμές και να δημιουργεί αφηγήματα, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Θεωρώ αυτονόητο να προσθέσω ότι αυτά που ακούστηκαν δεν εκφράζουν τις πραγματικές μου απόψεις για τους θεσμούς, τους οποίους σέβομαι πλήρως

Πρόκειται για μεμονωμένα λόγια τα οποία αποτελούν προϊόν μοντάζ, ώστε να με παρουσιάσουν ως άτομο που θα τολμούσα να εκφραστώ χυδαία. Αυτή η δολοφονία χαρακτήρα δεν θα μείνει αναπάντητη.

Επαναλαμβάνω ότι όλα τα χρόνια της ζωής μου έχω δείξει απόλυτο σεβασμό προς όλους τους θεσμούς του κράτους και διάγω το βίο μου με απόλυτη αξιοπρέπεια.

Όσο και αν κάποιοι προσπάθησαν για το αντίθετο, η φωνή μου θα ακουστεί στο διάλογο με την κυβέρνηση γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει στο τέλος.

Σήμερα θα μεταβώ με τα της δικηγόρου μου στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για να ζητήσω την νόμιμη τιμωρία όσων προσπαθούν, με δόλιο τρόπο να με βλάψουν και να σταματήσουν την αγνή φωνή των αγροτών της Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστώ να είστε όλοι καλά.»