Βούλα: Νεκρός 55χρονος με τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι - Τα στοιχεία που «δείχνουν» αυτοκτονία

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τρίτης (3/2) καθώς στην περιοχή της Βούλας εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας περίπου 55 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, ο άνδρας βρέθηκε σε υπόγειο, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον λαιμό του -πιθανότατα από μαχαίρι- με την ΕΛ.ΑΣ. να εξετάζει το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Αυτό το σενάριο ενισχύεται από το γεγονός πως πριν περίπου 20-25 ημέρες ο άνδρας είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει με χάπια, όπως αναφέρουν πληροφορίες.