Οι 31 εκπρόσωποι για το Μέγαρο Μαξίμου, με Ανεστίδη εκτός – Καθοριστική συνάντηση με Μητσοτάκη

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων επέλεξε 31 αγρότες και κτηνοτρόφους που θα συμμετάσχουν στην συνάντηση της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου. Η αντιπροσωπεία των αγροτών (από όλη την Ελλάδα) θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια συζήτηση που αναμένεται να καθορίσει την πορεία των κινητοποιήσεων των τελευταίων εβδομάδων.

Από τη λίστα απουσιάζει ο Κώστας Ανεστίδης, μετά από αντιδράσεις για απαράδεκτα σχόλιά του κατά του πρωθυπουργού, και τη θέση του παίρνει ο Κώστας Σέφης. Οι 31 εκπρόσωποι των αγροτών, όπως ανακοινώθηκε από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, είναι οι εξής: Αγγελακούδης Ηλίας, Γρουζίδης Γρηγόρης, Βεσμέλης Αποστόλης, Τούρτουρας Γιάννης, Σέφης Κώστας, Φρονιμόπουλος Ιορδάνης, Μήκες Δημήτρης, Χαλκίδης Τάσος, Ουζουνίδης Λάζαρος, Μπέτσας Βαγγέλης, Καρναβίας Γιάννης, Λιλίκακης Κώστας, Ζαρκαδούλας Κώστας, Παπαδάκης Κώστας, Παραμπάτης Δημήτρης, Τσίβικας Μπάμπης, Δουρούμης Κώστας, Σπυρόπουλος Παύλος, Μόσχος Θωμάς, Κούτης Ιωάννης, Τσέρνιος Χρήστος, Γκιοργκίνης Τάσος, Σεσκλιώτης Χάρης

Λεονταράκης Κώστας, Περράκης Παναγιώτης, Τζέλλας Κώστας, Τσιούτρας Γιάννης, Γιαννακός Σωτήρης, Αλειφτήρας Σωκράτης, Ιωαννίδης Ιορδάνης, Μαρούδας Ρίζος.

Αιτήματα και προσδοκίες

Η αντιπροσωπεία των αγροτών θα παρουσιάσει το κοινό πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο συμπεριληπτικά αναμένεται να περιλαμβάνει:

Μείωση του κόστους παραγωγής και στήριξη των αγροτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών.

Άμεσες πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεις για καθυστερήσεις.

Φορολογικά και ενεργειακά κίνητρα για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Η Δευτεριάτικη συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων και την έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ανοιχτούς δρόμους και διαφάνεια στις διαδικασίες, ενώ οι αγρότες ελπίζουν σε γρήγορη και ουσιαστική λύση στα προβλήματά τους.



Η έκβαση της συνάντησης αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και την πολιτική και οικονομική στήριξη του αγροτικού τομέα το επόμενο διάστημα.

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι τα αιτήματα δεν αφορούν μόνο οικονομικά ζητήματα αλλά και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα.