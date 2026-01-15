Θάνος Πλεύρης: Η Μαρία Καρυστιανού θα κρίνεται με πολιτικούς όρους – Στη φυλακή βάζουν τα δικαστήρια

Για το μεταναστευτικό και τις προκλήσεις του 2026 από το μέτωπο της Λιβύης, την επικείμενη κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο αλλά και τα εξοπλιστικά με την έλευση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» αναφέρθηκε στην εφ’ όλης της ύλης παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης.

Σχολιάζοντας επικείμενη κάθοδο της Μαρίας Καρυστιανού στον πολιτικό στίβο, έστειλε σαφές μήνυμα για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η μετάβαση της Μαρίας Καρυστιανού από τον σύλλογο των θυμάτων των Τεμπών σε έναν αυτόνομο πολιτικό φορέα αλλάζει άρδην τον τρόπο αντιμετώπισής της.

Ο υπουργός Μετανάστευσης ήταν αιχμηρός αναφορικά με τις εξαγγελίες της Μαρίας Καρυστιανού περί δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και φυλάκισης πολιτικών προσώπων. «Η Μαρία Καρυστιανού θα κρίνεται πλέον με πολιτικούς όρους. Εμείς πολιτικά θα την κρίνουμε και θέλουμε να ακούσουμε τις πολιτικές της θέσεις», ανέφερε και πρόσθεσε με νόημα ότι «στη φυλακή κόσμο βάζουν τα δικαστήρια».

Παράλληλα, ο Θάνος Πλεύρης εξαπέλυσε βέλη κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης (Πλεύση Ελευθερίας, Ελληνική Λύση), κατηγορώντας τα για υποκρισία. Χαρακτήρισε «χυδαία» τη στάση όσων μέχρι χθες καλούσαν και στήριζαν την Μαρία Καρυστιανού και τώρα εμφανίζονται ενοχλημένοι από την απόφασή της να πολιτευτεί. Σημείωσε μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θίγεται από αυτή την κίνηση, καθώς η κυβέρνηση κρίνεται από το έργο της.

Μεταναστευτικό: Η «δεξαμενή» του Σουδάν και η πρόκληση της Λιβύης

Ως υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα το 2026. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της συνεργασίας με την Τουρκία, η οποία έχει οδηγήσει σε μειωμένες αφίξεις, αλλά έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το μέτωπο της Λιβύης.

«Υπάρχει ανησυχία για τη "δεξαμενή" εκτοπισμένων από το Σουδάν που μπορεί να μετακινηθούν προς την Ελλάδα μέσω Λιβύης», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση νέων μεταναστευτικών ροών από την Αφρική.

Αγροτικά μπλόκα και Belharra

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο μέτωπο των μπλόκων των αγροτών ο Θάνος Πλεύρης αναγνώρισε ότι οι αγρότες στην αρχική φάση των κινητοποιήσεών τους είχαν τη στήριξη της κοινωνίας λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που δημιούργησε ένα κλίμα καχυποψίας που δύσκολα ανατρέπεται.

Σχολίασε το βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη προς τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι και μόνο αυτό το υλικό αποτελεί λόγο αποκλεισμού του από οποιαδήποτε επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Χαρακτήρισε την απόκτηση των φρεγατών Belharra ως κίνηση που θωρακίζει τη χώρα και ενισχύει τη διπλωματική της θέση διεθνώς.