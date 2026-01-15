Γρατσία για κόμμα Καρυστιανού: «Δεν θα εργαλειοποιεί τα Τέμπη, το στηρίζουν αρκετοί συγγενείς»

Η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού και πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στην πολιτική της πορεία, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί πολιτικής «εργαλειοποίησης» της τραγωδίας των Τεμπών από την κ. Καρυστιανού, κάνοντας παράλληλα λόγο για στοχευμένη πολιτική επίθεση.

Σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89.8, η κ. Γρατσία υπογράμμισε ότι βασικός πυλώνας της παρέμβασης της κ. Καρυστιανού είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ισχύοντος πλαισίου περί ευθύνης υπουργών. Όπως είπε, «η ειδική μεταχείριση των πολιτικών αποτελεί θεσμική παθογένεια που ενθαρρύνει την παραβατικότητα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών». Παράλληλα σημείωσε πως «σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, οι υπουργοί πρέπει να ερευνώνται όπως κάθε πολίτης».

Αν και απέφυγε να σχολιάσει προσωπικά συγγενείς θυμάτων που δεν στηρίζουν την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός οικογενειών που βρίσκεται ανοιχτά στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, τονίζοντας ότι η κοινή εμπειρία όλων ήταν «κλειστές πόρτες» και θεσμική αδράνεια.

Η κ. Γρατσία επεσήμανε πως η τραγωδία αποτέλεσε αφετηρία για να αναδειχθούν βαθύτερες δυσλειτουργίες του κράτους: από τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης μέχρι τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και τις χρόνιες στρεβλώσεις της δημόσιας διοίκησης.

«Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά»

Απαντώντας στην κριτική ότι το εγχείρημα στερείται ιδεολογικής ταυτότητας, η Μαρία Γρατσία προανήγγειλε την παρουσίαση πλήρους προγράμματος και πολιτικής διακήρυξης. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι η νέα προσπάθεια δεν θα ενταχθεί στα παραδοσιακά ιδεολογικά «κουτάκια», αλλά θα αξιολογεί τις πολιτικές με αποκλειστικό κριτήριο το συμφέρον της χώρας και των πολιτών. «Τα παλιά σχήματα έχουν εξαντληθεί στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, στον νέο πολιτικό φορέα θα έχουν θέση πολίτες χωρίς προηγούμενη ουσιαστική εμπλοκή στη διαχείριση της εξουσίας. Υπενθύμισε επίσης ότι η δική της πολιτική παρουσία έγινε το 2023, ως υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» στην Α’ Αθηνών, όπου ήρθε δεύτερη σε σταυρούς πίσω από τον Δημήτρη Νατσιό, χωρίς να εκλεγεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αυξημένο ενδιαφέρον που, όπως είπε, καταγράφεται από την Κρήτη, κυρίως από Ηράκλειο και Χανιά, αλλά και από Έλληνες του εξωτερικού με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και διάθεση ενεργής συμμετοχής. Όπως τόνισε, οι διεργασίες συνεχίζονται και αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθούν το επόμενο διάστημα.