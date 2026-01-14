Πλακιάς για Καρυστιανού: «Άνευ αξίας η παραίτηση - Όλοι ασχολούνται με το κόμμα, όχι με τη δίκη»

Αντίθετος με τη δημιουργία πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού τη δεδομένη χρονική στιγμή εμφανίστηκε ο Νίκος Πλακιάς. Ο τραγικός πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία στα Τέμπη, μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα» του Action 24 εξέφρασε την αντίθεσή του για τη χρονική στιγμή που επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, ενώ τόνισε ότι είναι δικαίωμά της να πολιτευθεί.

Παράλληλα, σε ερώτηση για την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο Νίκος Πλακιάς τη χαρακτήρισε «άνευ αξίας», επειδή ο Σύλλογος δεν εξέφραζε όλες τις οικογένειες των θυμάτων.



«Δεν έχει καμία αξία για εμένα η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού. Φωνάζαμε ότι ο Σύλλογος δεν εκπροσωπεί όλες τις οικογένειες. Και οι υπόλοιποι συγγενείς-μέλη του Συλλόγου ζητούσαν την απομάκρυνσή της. Σε έναν μήνα έχουμε την επέτειο των τριών χρόνων της τραγωδίας. Εκεί προέκυψε το ζήτημα με την πολιτικοποίησή της. Πώς θα έκανε κάλεσμα; Ως πολιτικός ή ως μάνα; Πως θα ακολουθούσε ο κόσμος ή εμείς;



Τα δύο εκατομμύρια που βγήκαν στους δρόμους στη μεγάλη πορεία για τα Τέμπη, δεν είχαν χρώματα, δεν ήταν σε κόμματα δεν υποστήριζαν κανέναν πολιτικά. Η φράση "εκμετάλλευση της τραγωδίας" δεν μου αρέσει για συγγενή. Έχει δικαίωμα να πολιτικοποιηθεί αλλά για εμένα όχι τη δεδομένη στιγμή. Δεν γίνεται να πολιτικοποιήσουμε το έγκλημα έναν μήνα πριν την επέτειο και δύο μήνες πριν τη δίκη. Όλοι ασχολούνται με το κόμμα και όχι με τη δίκη», είπε αρχικά.

Ο Νίκος Πλακιάς θεωρεί πως θα ήταν καλύτερο να πήγαιναν οι συγγενείς όλοι μαζί στη δίκη: «Οι συγγενείς λένε πως κάνει κακό στον αγώνα μας η πολιτικοποίηση της Μαρίας Καρυστιανού. Δεν έχω επικοινωνία μαζί της. Για εμένα θα ήταν το καλύτερο να πηγαίναμε όλοι μαζί στη δίκη και αν από εκεί και πέρα δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με την απόφαση της δικαιοσύνης, τότε να μιλάγαμε για πολιτικοποίηση. Η πολιτικοποίησή της θεωρώ πως γίνεται με γνώμονα την δικαίωση του παιδιού της, σεβαστή η άποψή της».



Ο Νίκος Πλακιάς πάντως, αν και στο παρελθόν έχει έρθει σε αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να την ψηφίσει κάποια στιγμή στο μέλλον: «Δεν μηδενίζω τις προσπάθειες που έχει κάνει η Μαρία Καρυστιανού. Θα την κάνω μία αγκαλιά γιατί είναι η μάνα, αλλά στα πολιτικά είμαι αντίθετος. Δεν την στηρίζω τώρα, συζητάω αν θα την ψήφιζα εν καιρώ. Θα ήθελα να δω την ιδεολογία της. Αν ζητήσει να έρθουν δίπλα της άλλοι συγγενείς των θυμάτων, δεν θα πάει κανένας».



Όσο για την κόντρα με τον Κώστα Αρβανίτη, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε: «Ήταν ψέμα ότι η Μαρία Καρυστιανού εκπροσωπούσε όλες τις οικογένειες στο Ευρωκοινοβούλιο, αρνήθηκα να πάω με έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αποδείχθηκε καλά έκανα και δεν χρωματίστηκα».