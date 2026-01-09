Πυρά Πλακιά σε Αρβανίτη: «Ήθελες να εκμεταλλευτείς τη δημοφιλία Καρυστιανού για να μαζέψεις ψήφους»

Ιδιαιτέρως καυστικός είναι ο Νίκος Πλακιάς για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, με αφορμή τα όσα είπε για τη Μαρία Καρυστιανού και την εμφάνισή της στο Ευρωκοινοβούλιο. Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη που έδωσε ο κ. Αρβανίτης στο Action24 αλλά και η απάντησή του σχετικά με τη στήριξη που παρείχε στην κ. Καρυστιανού.

«Δεν στήριξα την κυρία Καρυστιανού, στήριξα τον σύλλογο των Τεμπών και την ιστορία της αλήθειας για τους 57 που χάθηκαν από έγκλημα. Εγώ την πήγα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής. Τον σύλλογο στηρίξαμε. Η Καρυστιανού είναι η πρόεδρος», είχε απαντήσει.

«Όχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για τα Τέμπη»

Ο Νίκος Πλακιάς, με ανάρτησή του στα social media, σχολίασε πως ο Κώστας Αρβανίτης δεν θέλησε να στηρίξει τον σύλλογο των Τεμπών αλλά να εκμεταλλευτεί τη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού για να μαζέψει ψήφους.

Αναλυτικά η ανάρτηση:



«Παρακολούθησα την συνέντευξη του Κώστα Αρβανίτη στο Αction24tv στους δημοσιογράφους Γιώργου Γρηγοριάδη και Ντόρα Κουτροκόη και έκπληκτος άκουσα στην ερώτηση που του κάνανε για την σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και τις επισκέψεις που κάνανε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο τον προηγούμενο χρόνο να απαντά: Ότι δεν πήγε για την Καρυστιανού, αλλά για τον σύλλογο και για τα Τέμπη και θα συνεχίσει να το κάνει. Όχι κύριε Αρβανίτη δεν πήγες για κανένα συγγενή και για κανένα Τέμπη.



Πήγες μαζί με την Καρυστιανού μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτείς την δημοφιλία της και να μαζέψεις ψήφους για το κόμμα σου και για τον εαυτό σου. Η ζημιά που κάνατε με αυτές τις κινήσεις σας κύριε Αρβανίτη όλο αυτό το διάστημα είναι ανυπολόγιστη. Να γνωρίζετε ότι στην πιθανή αθώωση του Καραμανλή έχετε μεγάλο μερίδιο και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που συνέβαλαν για αυτές τις κινήσεις.



Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν αναφέρατε και την επικοινωνία που είχατε με άλλους συγγενείς και τους ενημερώνατε ότι τότε στην αρχή θα πηγαίνατε με την Καρυστιανού και μετά στα δύσκολα θα πηγαίνατε με εκείνους; Ακόμα περιμένουν. Βλέπετε εκείνοι δεν είχαν την δημοφιλία της κυρίας Καρυστιανού. Κρίμα ειλικρινά κρίμα για εσάς».