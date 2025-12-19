Νίκος Πλακιάς για Καρυστιανού: «Πώς θα την αντιμετωπίσουμε οι υπόλοιποι; Ως μάνα ή ως πολιτικό;»

Σαφείς επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο εισόδου της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική, εξέφρασε μιλώντας στον Alpha Radio 98,9, ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. «Όταν πολιτικοποιηθεί η κ. Καρυστιανού πώς θα την αντιμετωπίσουμε οι υπόλοιποι γονείς; Ως μια μάνα που έχασε το παιδί της ή ως πολιτικό;» αναρωτήθηκε.



Εκτίμησε ότι είναι άστοχος ο χρόνος που επέλεξε η ίδια για να προαναγγείλει κάθοδο στην πολιτική αρένα. «Για εμένα, το σωστό θα ήταν να περιμένουμε να ξεκινήσουν τα δικαστήρια, να δούμε τι θα γίνει με τις δίκες, τι θα γίνει με την ελληνική δικαιοσύνη και αν δούμε ότι κάτι δεν πήγε καλά και υπάρξει κάποια αδικία στο θέμα της απόδοσης ευθυνών, τότε μαζί όλοι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό φορέα», τόνισε.

Κάνοντας αναφορά στους πραγματογνώμονες και στην απουσία τους από τον κατάλογο των μαρτύρων στη δίκη, ο κ. Πλακιάς ανέφερε πως είχε πει από την αρχή ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο και λαθρεμπόριο και ότι υπήρξε επικοινωνιακή και πολιτική εκμετάλλευση. «Ζητήσαμε από τον ανακριτή όλοι οι πραγματογνώμονες να προσκομίσουν τα στοιχεία και τα πτυχία τους… Έπρεπε να τα είχε ζητήσει ο ίδιος ο ανακριτής από την αρχή», είπε, προσθέτοντας ότι πέρασαν δύο χρόνια. «Δεν πήγε κανένας τα πτυχία του, με αποτέλεσμα να μην καλέσουν και κανέναν τους ως μάρτυρα», υπογράμμισε.

Διευκρίνισε, δε, πως πραγματογνώμονες που προσέγγισαν τις οικογένειες , λέγοντας ότι θα βοηθήσουν αφιλοκερδώς, τώρα λένε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους στα αστικά δικαστήρια, ενώ παραπέμπουν στους δικηγόρους τους για να κανονιστεί το οικονομικό, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν.



Τέλος, για τις εκταφές δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στη διαμάχη των οικογενειών που τις έχουν ζητήσει και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Όπως είπε, εννέα οικογένειες έχουν ζητήσει και επιχειρείται να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στους συγγενείς που θέλουν να διορίσουν δικούς τους ιατροδικαστές και στην παρουσία ιατροδικαστών από το κράτος.