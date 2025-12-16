Ο Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών αποστασιοποιείται από την Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική εμπλοκή»

Ανατροπή και αναταραχή προκαλεί η ανακοίνωση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, με την οποία αποστασιοποιούνται σαφώς από την πρόεδρο του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού , αναφορικά με την πολιτική της εμπλοκή.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα για τη δημιουργία «Κινήματος – Κόμματος» από την πλευρά της κας Καρυστιανού, φημολογία η οποία επιβεβαιώθηκε από τις δηλώσεις της.

«Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές επιλογές»



Στην επίσημη δήλωσή τους, τα μέλη του ΔΣ είναι κατηγορηματικά:

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση για δημιουργία "Κινήματος – Κόμματος", στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη...»



Η ανακοίνωση καθιστά σαφές ότι οι ενέργειες της κας Καρυστιανού «δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ».

«Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική»

Στην ανακοίνωση τονίζεται με έμφαση ότι ο Σύλλογος παραμένει προσηλωμένος στον βασικό του στόχο, που είναι η αναζήτηση της Δικαιοσύνης και η τιμωρία των υπευθύνων.

«Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική».

Τα μέλη του ΔΣ δηλώνουν σταθερή επιδίωξη να δώσουν τη μάχη, ενόψει της επικείμενης έναρξης της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους, «σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης, αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας».

Παράλληλα, τα μέλη του Συλλόγου στρέφονται κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, λέγοντας ότι με τις δηλώσεις του «δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία».

Ο στόχος παραμένει αδιαπραγμάτευτος: η ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία των Τεμπών.