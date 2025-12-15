Η Μαρία Καρυστιανού «δείχνει» νέο κόμμα: «Είμαι στην πρώτη γραμμή - Καμία συνεργασία με Τσίπρα»

Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος, το οποίο θα μπορούσε να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, άφησε ανοιχτό η Μαρία Καρυστιανού, αποκλείοντας παράλληλα οποιαδήποτε συνεργασία με υφιστάμενους πολιτικούς σχηματισμούς και ειδικότερα με τον Αλέξη Τσίπρα.



Μιλώντας στο Kontra Channel, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» ανέφερε ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» των προσπαθειών για την οργάνωση ενός νέου πολιτικού κινήματος, μαζί με ομάδα πολιτών που συμμερίζονται το ίδιο όραμα.



Ερωτηθείσα σχετικά με το αν το εγχείρημα αυτό θα λάβει τη μορφή πολιτικού κόμματος και αν θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. «Αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι και δημιουργηθούν οι σωστές βάσεις, τότε βεβαίως και πρέπει να κατέβει στις εκλογές. Πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε κατηγορηματική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα σύμπραξης με κανένα από τα κόμματα του παλαιού πολιτικού συστήματος. «Οτιδήποτε έχει συνδεθεί με το παλιό σύστημα δεν μας αφορά, πόσο μάλλον πρόσωπα που έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί», ανέφερε.



Τέλος, περιέγραψε το υπό διαμόρφωση εγχείρημα ως ένα κίνημα πολιτών, χωρίς προηγούμενη εμπλοκή σε κομματικούς μηχανισμούς, που διαθέτουν γνώση, διάθεση και όραμα. «Χρειαζόμαστε ανθρώπους με ψυχή, γιατί πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο», υπογράμμισε.