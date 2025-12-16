Στην «έδρα των Παπανδρέου»: Ο Τσίπρας περνά τα μπλόκα και από την Πάτρα ξεκινά τη μάχη με Μητσοτάκη

Σήμερα, Τρίτη (16/12) στην Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Ο συνδυασμός του συγγραφέα του βιβλίου και του πολιτικού, πραγματοποιήθηκε στην εκδήλωση στην Αθήνα.

Οι περιοδείες ξεκινούν, αρχής γενομένης, από την Πάτρα. «Στην έδρα των Παπανδρέου», όπως σημείωνε με δηκτικό τρόπο, παλαίμαχος του ΠΑΣΟΚ. Με τον επόμενο σταθμό, στη Θεσσαλονίκη, μετά τις γιορτές. Ήδη στην Αμαλίας- έδρα του στρατηγείου και του Ινστιτούτου- επικρατεί οργανωτικός πυρετός καθώς προετοιμάζονται οι επόμενοι σταθμοί.



Οι περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα δεν θα επικεντρώνονται αποκλειστικά στο βιβλίο. Ο παρεμβάσεις του θα είναι πολιτικές και με αναφορά στη σημερινή πραγματικότητα. Ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντάται με τους πολίτες και θα συζητά μαζί τους. Θα βρεθεί και με αγρότες, περνώντας μέσα από τα μπλόκα για να φθάσει στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Θα αναζητήσει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και εκεί θα μετρήσει και τις δικές του δυνάμεις. Η πρώτη δημόσια παρέμβαση μόνον τυχαία δεν ήταν και με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού. Ήταν κριτική και έθεσε εμμέσως πλην σαφώς το δικό του διακύβευμα. Οι συγκρίσεις των δυο κυβερνήσεων. Κοντολογίς οι συγκρίσεις ανάμεσα σε δυο πρωθυπουργούς.

Στο στόχαστρο πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης



Όπως τυχαία δεν είναι και η σημερινή του παρουσία στην Πάτρα. Εκεί που κάποτε ο ίδιος στο «σπίτι των Παπανδρέου», είχε καταφέρει να πρωταγωνιστήσει. Χωρίς διαμάχες, χωρίς αρνητικό κλίμα. Η ομιλία του, λέγεται πως θα είναι μα κριτική στην κυβέρνηση. Εξάλλου μετά από λίγες ώρες θα ψηφίζεται στη Βουλή -από την οποία θα απουσιάζει- ο προϋπολογισμός. Σε αυτή την κορυφαία πολιτική στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας θα παρέμβει με δημόσια ομιλία του.



Είναι σίγουρο πως θα προκαλέσει εκ νέου αντιδράσεις. Και αν στην Αθήνα τα βλέμματα στράφηκαν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, στην Πάτρα, το επίκεντρο θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η «φούσκα της οικονομικής επιτυχίας και των επενδύσεων». Είναι σαφές πως αντίπαλος δεν είναι η κεντροαριστερά αλλά η «δεξιά πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη». Η ανάδειξη «μιας κυβέρνησης που απαξίωσε τόσο τους θεσμούς όσο και τους πολίτες, μοιράζοντας χρήμα σε ημέτερους και προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα».



Με άλλα λόγια Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη…