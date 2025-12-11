Καραχάλιος: Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη του φορέα «ΚΥΜΑ» - Η Καρυστιανού θα βοηθήσει

Στις 12 Ιανουαρίου θα γίνει η ιδρυτική διακήρυξη του φορέα «ΚΥΜΑ», όπως γνωστοποίησε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, Νίκος Καραχάλιος, σημειώνοντας μάλιστα ότι εύχεται να γίνει πρόεδρος η Μαρία Καρυστιανού.



«Εμείς ανασυνθέτουμε τον πατριωτικό κοινωνικό δημοκρατικό χώρο με σύνθημα «Πρώτα η Ελλάδα». Πώς θα γίνει αυτό; Μέσα από έναν φορέα που λέγεται ΚΥΜΑ, είναι ήδη ζωντανός, είναι εδώ και έχει έναν οργανωτή, εμένα», όπως ανέφερε ο γνωστός επικοινωνιολόγος, ο οποίος ερωτηθείς για τη Μαρία Καρυστιανού απάντησε:



«Η κ. Καρυστιανού συζητήθηκε να βοηθήσει το ΚΥΜΑ – αυτό ήταν από την αρχή να κάνει. Έχει ένα σοβαρό ηθικό και πρακτικό ασυμβίβαστο, είναι ακόμα πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Όποιος λοιπόν σέβεται τους ανθρώπους αυτούς και το ότι ξεκινάει μια δίκη, δεν μπορεί να πολιτικοποιήσει τη Δικαιοσύνη. Για αυτό λέει ότι θα βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει – αυτό λέει από την πρώτη στιγμή. Επομένως, είπαμε να κάνουμε το ΚΥΜΑ και να προχωράει, θα έρθει η Μαρία να βοηθήσει».



«Στις 12 Ιανουαρίου θα μαζευτούμε για να κάνουμε την ιδρυτική μας πράξη, στις 14 κατά πάσα πιθανότητα το Φόρουμ μας κάνει μια εκδήλωση για τη Δημοκρατία και τους Θεσμούς και βάζουμε στόχους μόλις φτάσουμε τις 300.000 υπογραφές – δηλαδή 5% στις εκλογές -, το ΚΥΜΑ μετασχηματίζεται και κατεβαίνει στις εκλογές», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Καραχάλιος, προσθέτοντας πως την ημέρα προκήρυξης εκλογών το νέο κόμμα θα προκηρύξει προκριματικά κατά τα αμερικανικά πρότυπα, με σκοπό την ανάδειξη προέδρου.



«Άλλο το κόμμα, άλλο ο υποψήφιος πρόεδρος. Όποιος θέλει ας έρθει κι ας μην είναι μέλος. Ο εκπρόσωπος του κινήματος είμαι εγώ, το ΚΥΜΑ όμως όταν κατέβει στις εκλογές πρέπει να εκπροσωπήσει το μέγιστο του ελληνικού λαού. Η Καρυστιανού μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι», κατέληξε.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο (από το 07:10 και μετά)