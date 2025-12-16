Πλακιάς: «Η Καρυστιανού θα μπει στην αρένα με τα θηρία - Πλέον θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικός»

Την διαφαινόμενη πρόθεση της Μαρίας Καρυστιανού να κατέλθει στην πολιτική μέσω ενός νέου κομματικού σχηματισμού, σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς, συγγενής θύματος στην τραγωδία των Τεμπών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό POLITICA 89,8 της Κρήτης και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, ο κ. Πλακιάς τόνισε:

«Έχουμε όλοι τον ίδιο πόνο. Έναν πόνο που μας ενώνει περισσότερο από ό,τι μας χωρίζει. Από εκεί και πέρα, ο κάθε συγγενής τι θα κάνει και πώς θα υπερασπίσει τον συγγενή του, είναι ένα δικό του θέμα. Εγώ πάντα μιλάω για τα παιδιά μου, αν και έχω δικαίωμα να μιλήσω στον πληθυντικό γιατί έχασα δύο παιδιά».

«Αν κάποιος συγγενής θέλει να εκμεταλλευτεί τη φήμη ή να πολιτικοποιηθεί, είναι δικό του θέμα», είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, για την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως «από τη στιγμή που θα μπει στην αρένα με τα θηρία, θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικός».

«Ως συγγενείς αυτό δεν θα μας επηρεάσει καθόλου. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου που είναι μόνο για δικαιοσύνη. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη», επισήμανε.

«Στη δίκη θα δούμε πράγματα που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα»

Αναφερόμενος στη δίκη των Τεμπών, υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που θα αρχίσει η δίκη θα γίνει «ένα τεράστιο πισωγύρισμα στο ψυχολογικό κομμάτι».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πράγματα που δεν έχουν βγει ακόμα στη δημοσιότητα», σημείωσε ο Νίκος Πλακιάς.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση για το φερόμενο παράνομο φορτίο στη μοιραία αμαξοστοιχία των Τεμπών, τόνισε ότι ήταν από τους πρώτους που είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο φορτίο.

Εξέφρασε ακόμη την απορία πού εξαφανίστηκαν οι ειδικοί. «Όλοι αυτοί οι πραγματογνώμονες που μιλούσαν, πού είναι τώρα; Στη λίστα μαρτύρων δεν υπάρχει κανείς», είπε.

Ανέφερε μάλιστα ότι «ζήτησαν και 15% εργολαβία για χρήση της κάθε πραγματογνωμοσύνης τους. Όσα λεφτά θα πάρουμε εμείς από τις αποζημιώσεις, ένα ποσοστό θα πάρουν αυτοί». «Δεν ντρεπόμαστε λίγο; Να πληρώσω τι; Να πάρω πραγματογνωμοσύνη για να κλείσω φυλακή κόσμο χωρίς να είναι αλήθεια;», πρόσθεσε.

«Αρχικά οι πραγματογνώμονες και οι εμπειρογνώμονες έλεγαν δε θέλουμε τίποτα. Όσο πλησιάζουμε στη δίκη ζητάνε συμβάσεις με ποσοστά», ανέφερε ο Νίκος Πλακιάς.