Ξεσπά ο Νίκος Πλακιάς για τις ευχές της Hellenic Train: «Η εταιρεία που σκότωσε 57 αθώους»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Νίκου Πλακιά απέναντι στη Hellenic Train, μετά την εορταστική κάρτα που ανήρτησε η εταιρεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχόμενη «Καλά Χριστούγεννα» στο κοινό.

Ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών το 2023, απάντησε με μία ανάρτηση γεμάτη οργή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Αυτοί που το σκέφτηκαν, αυτοί που το σχεδίασαν, και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025», έγραψε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε και στην ουσία της κίνησης της εταιρείας, επισημαίνοντας: «Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .Δηλαδή έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!».