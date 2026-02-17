Πρώτη φορά ανοιχτό μνημόσυνο για την Αναστασία-Μαρία, τη Χρύσα και την Θωμαΐδα Πλακιά - Η ανάρτηση

Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.



Ο Νίκος Πλακιάς έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του, ότι για πρώτη φορά φέτος η οικογένεια θα τελέσει μνημόσυνο ανοιχτό για όλους, όσοι επιθυμούν να είναι δίπλα τους εκείνη την ημέρα, στο Καστράκι Καλαμπάκας Τρικάλων. «Θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας», τονίζει ο κ. Πλακιάς.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Το Σάββατο 21/02/26 θα τελεστεί το τριετές μνημόσυνο για την Αναστασία – Μαρία, τη Χρύσα και τη Θωμαΐς στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στο Καστράκι. Φέτος θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας. Φέτος το μνημόσυνο θα είναι ανοιχτό προς όλους εσάς και όσοι επιθυμείτε και θέλετε μπορείτε να είστε δίπλα μας εκείνη την ημέρα».