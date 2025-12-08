Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Έχει σύμβουλο μια γερόντισσα από τη Συρία και μια νεαρή αστρολόγο»

Αίσθηση προκαλούν όσα είπε για τη συνεργασία που είχε από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες με τη Μαρία Καρυστιανού, ο επικοινωνιολόγος και σύμβουλος στρατηγικής, Νίκος Καραχάλιος. Ο άλλοτε συνεργάτης των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά μίλησε στο κανάλι του Αλέξανδρου Στεφανόπουλου στο YouTube και ανέφερε μεταξύ άλλων πως η κ. Καρυστιανού συμβουλεύεται μία ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία που μιλά αραμαϊκά και μια νεαρή αστρολόγο, απόφοιτη του Χάρβαρντ, όχι για τα προσωπικά της, αλλά για τη στρατηγική της και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

«Το πρώτο σοκ ήταν η γερόντισσα, το δεύτερο ήταν η αστρολόγος», είπε ειδικότερα ο Νίκος Καραχάλιος. «Δεν γίνεται να έχεις το 40% έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα», είπε ο δημιουργός του κινήματος «Κύμα», κάνοντας λόγο για ένα ανησυχητικό «κοκτέιλ».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δήλωσε, επίσης, ότι ενεργό ρόλο στις διαβουλεύσεις που έγιναν είχε ο Κυριάκος Τόμπρας, πρώην σύμβουλος του Αρτέμη Σώρρα και επικεφαλής του κινήματος «Υπέρβαση» και ο Μιχάλης Πατσίκας γνωστός από την παρουσία του στην «Σπίθα» του Μίκη Θεοδωράκη και με ενεργό ρόλο στο κόμμα του Δημήτρη Κούβελα, «Πνοή Δημοκρατίας».

«Έγιναν 2-3 συναντήσεις που συμμετείχε μια μεγαλύτερη ομάδα του «επιτελείου». Κατάλαβα ότι τελικά ούτε αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Πιέσαμε διακριτικά τη Μαρία να μας πει τι συμβαίνει, γιατί ανατράπηκε η στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε μια εκστρατεία και εμείς να κάνουμε πίσω – μπρος. Υπήρχε μια αποφασιστικότητα μεγάλη και μετά κατέρρεε», είπε ο Νίκος Καραχάλιος και πρόσθεσε:



«Πάνω στη πίεση οι δύο Μαρίες είπαν ότι εκτός από τον Αρχάγγελο στον οποίο πιστεύουν και οι δύο, υπάρχει ένας άνθρωπος – ως εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις αλλά έτσι το εξέλαβα – που είναι μια γερόντισσα, δεν ζει στην Ελλάδα αλλά στη Συρία, είναι ερημίτισσα και μιλάει μια αρχαία γλώσσα της περιοχής, αραμαϊκά. Έχω μείνει άφωνος. Τα έλεγαν πολύ σοβαρά. Εκεί κατάλαβα ότι οι γυναίκες αυτές έχουν μια βαθιά πίστη και μια μεταφυσική αντίληψη για το πώς χαράσσεται η στρατηγική. Δεν θέλω να τις προσβάλλω, εξάλλου μια ανώτερη δύναμη λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά. Όταν το άκουσα έμεινα έκπληκτος. Ο Νίκος Νικολόπουλος και ο «καλός Κυριάκος» (σ.σ. ο Κυριάκος Τόμπρας όπως αργότερα αποκάλυψε – ο πρώην σύμβουλος του Αρτέμη Σώρρα – λέγοντας ότι έχει το κίνημα «Υπέρβαση») το ήξεραν. Είναι πιο κοντά άλλωστε στην Εκκλησία.

Είπα: να συμβουλεύεστε όποιον θέλετε, αλλά η κοινωνία αδημονεί και πρέπει να δει πράξεις. Να στείλουμε στη γερόντισσα αυτή το σκεπτικό μας ή στον ανιψιό της, στην Αττική – δεν ξέρω πώς μεταφράζονται αυτά στα αραμαϊκά – να ξέρει; Διότι φαντάζομαι ότι και η γερόντισσα δεν θα ξέρει πώς θα διαχειριστεί διάφορα πράγματα. Δεν πρέπει καν να ξέρει τη γεωγραφία της χώρας».

Στη συνέχεια ο Νίκος Καραχάλιος είπε: «Υπάρχει κι άλλο ένα πρόσωπο. Εκτός από τον κ. Πατσίκα που φέρεται να ήταν εκπρόσωπος της «Σπίθας» και γραμματέας του κόμματος του κ. Κούβελα, υπήρχε και μια κοπέλα. Παρουσιάστηκε ως απόφοιτος του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ως αστρολόγος. Ο συνδυασμός της γερόντισσας με την αστρολόγο στο ίδιο τραπέζι του πολιτικού σχεδιασμού για μένα είναι off. Η συζήτηση έγινε σε συνάντηση του επιτελείου της Αθήνας με το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο σοκ ήταν η γερόντισσα, το δεύτερο ήταν η αστρολόγος. Η κοπέλα ζήτησε να μάθει τα ζώδια όλων όταν μας παρουσιάστηκε. Εγώ είπα ότι έχω τρία ζώδια για να το κάνω αστείο. Δεν γίνεται να έχεις το 40% έτοιμο να σε ψηφίσει και να υπάρχει μια γερόντισσα και μια κοπέλα που μελετάει τα άστρα. Αυτή ανέλαβε τη δέσμευση να παρουσιάσει αστρολογικούς χάρτες. Στη δική μου λογική δεν χωρά αστρολόγος στον σχεδιασμό για την ανατροπή του Μητσοτάκη. Δεν έχουν χώρο τα ζώδια. Το κοκτέιλ με ανησύχησε. Εκεί άρχισα να σηκώνω τα χέρια ψηλά».

«Αν η Καρυστιανού θέλει να αγκαλιάσει το «Κύμα», τα κλειδιά είναι δικά της»

«Είχαμε μπει σε περίοδο ΔΕΘ. Κάναμε συναντήσεις αφού πια υπήρχε στρατηγική. Ήταν να δημιουργηθεί ένα παράλληλο κίνημα με αυτό των Τεμπών. Η Μαρία αν την ικανοποιούσε να το αγκαλιάσει. Εκεί μπήκε στη μέση το «Κύμα». Μέχρι που ήρθε η δύναμη της εικόνας να σοκάρει τη Μαρία και όλο το Πανελλήνιο. Ήταν 1η Νοεμβρίου όταν το βγάλαμε στη δημοσιότητες. Ένας στους δέκα Έλληνες το είχε δει Κυριακή μεσημέρι. Ρώτησα δημοσίως τη Μαρία αν θα την ενδιέφερε να το στηρίξει. Βγήκε ένα δημοσίευμα ότι η Μαρία Καρυστιανού κάνει κόμμα και το λέει «Κύμα». Το διέψευσε. Εκεί μπαίνουν στη μέση οι καλοθελητές που δεν θέλει να αποκτήσει σάρκα και οστά. Για 72 ώρες τα διέψευσε. Έδωσαν συνέντευξη η Μαρία Γρατσία και η Μαρία Καρυστιανού και είπαν ότι θα προχωρήσουν στην ίδρυση πολιτικού φορέα. Διέψευσε τον εαυτό της και τις προσδοκίες και τα βέτο των γονιών των Τεμπών που της έλεγαν μην κάνεις κάτι τέτοιο», είπε στη συνέχεια ο Νίκος Καραχάλιος και συμπλήρωσε:



«Η Μαρία βρέθηκε σε σύγχυση. Δεν έχει πολιτική εμπειρία. On media έγινε η διάψευση. Θα μπορούσε να με πάρει ένα τηλέφωνο. Στον κ. Πατσίκα άρεσε το «Κύμα», ήταν το δεξί της χέρι. Μάζευε ελιές και της πήγαινε λάδι. Της είπε ότι το «Κύμα» προχωράει και ότι ήρθε η ώρα να το λανσάρουμε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβαν. Το «Κύμα» ανεξαρτήτως Μαρίας προχωράει, αν στο μέλλον καταλάβει ότι θέλει να το αγκαλιάσει, δικά της τα κλειδιά. Το κίνημα θα προχωρήσει με ή χωρίς τη Μαρία. Ο κινηματικός κόσμος στην Ελλάδα δεν τελειώνει στο κίνημα των Τεμπών. Είναι τουλάχιστον πέντε κινήματα».