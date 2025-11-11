Καραχάλιος για Καρυστιανού: 24 Ιουλίου θα ανακοινώναμε το κόμμα- Οι σύμβουλοι και το πισωγύρισμα

Ο Νίκος Καραχάλιος έριξε «φως» στον παρασκηνιακό σχεδιασμό για την ανακοίνωση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η στιγμή-κλειδί είχε οριστεί για τις 24 Ιουλίου στα Χανιά, την πατρίδα του Πρωθυπουργού. Μιλώντας στον Alpha 989, ο σύμβουλος επικοινωνίας μίλησε για συμβολισμούς, εσωτερικές διαφωνίες, ενώ αποκάλυψε και ποιοι είναι οι συνεργάτες που τη συμβουλεύουν.

Η ημερομηνία και η συμβολική επιλογή των Χανίων

Ο κ. Καραχάλιος ανέφερε λεπτομερώς τον αρχικό σχεδιασμό:

Ημερομηνία-Κλειδί: 24 Ιουλίου , ημέρα της Γιορτής της Δημοκρατίας.

, ημέρα της Γιορτής της Δημοκρατίας. Τόπος: Χανιά , η πατρίδα του Πρωθυπουργού.

, η πατρίδα του Πρωθυπουργού. Σκοπός: «Εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί».

«Εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, με την κυρία Καρυστιανού. Είχαμε 4.000 καθήμενους άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί». Ο Συμβολισμός: «Ήταν στο λιμάνι των Χανίων γιατί ο Μητσοτάκης συμβολικά θα έπεφτε στο λιμάνι γιατί ποτέ δεν είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί».

Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι η ανακοίνωση τελικά δεν έγινε, λέγοντας ότι έμαθε τη διάψευση από συνεργάτη του Star και κάνοντας λόγο για «μια ενδοοικογενειακή διαφορά και δεν θέλω να την εκθέσω». Διευκρίνισε ότι το οργανωτικό μέρος έγινε από ανεξάρτητη ομάδα, ενώ το πολιτικό τις τελευταίες 15 ημέρες, από τις 11 Ιουλίου και μετά.

Το «ΚΥΜΑ» και οι έρευνες στο εξωτερικό

Ο Νίκος Καραχάλιος υπερασπίστηκε τον εαυτό του για το ζήτημα του «ΚΥΜΑτος» (Κίνημα Υπεράσπισης Μάνας), λέγοντας ότι το είχε ανακοινώσει σε συνεντεύξεις, υπονοώντας ότι η κυρία Καρυστιανού «αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν κάθεται να διαβάσει όσο πρέπει... Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν ξέρεις ή δεν ξέρεις ή αντιλαμβάνεσαι τι λένε οι συνεργάτες σου».

Στη συνέχεια αποκάλυψε τη μεθοδολογία πίσω από την προετοιμασία:

«Για να βγει το κύμα είχαν γίνει έρευνες. Οι έρευνες δεν είχαν γίνει για λογαριασμό Μαρίας Καρυστιανού. Έστειλα ερωτηματολόγιο σε εταιρίες δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα αλλά αναγκάστηκα να καταφύγω σε εταιρεία του εξωτερικού για να έχω στοιχεία». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «σήμερα έχουμε σε 50 νομούς 6αδες, το κύμα ήταν έτοιμο».

Ποιοι είναι οι «3» σύμβουλοι της Μαρίας Καρυστιανού

Ο κ. Καραχάλιος ονομάτισε τα πρόσωπα που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβουλεύουν και συνεργάζονται με τη Μαρία Καρυστιανού:

Δημήτρης Κούβελας: Καθηγητής Φαρμακευτικής και πρόεδρος της «Πνοής Δημοκρατίας». Μαρία Γρατσία: Η δικηγόρος της κυρίας Καρυστιανού. Μιχάλης Πατσίκας: Ο άνθρωπος που απαντά στους δημοσιογράφους, φίλος του Καραχάλιου. Ήταν στη «Σπίθα» του Μίκη Θεοδωράκη και πρωταγωνίστησε στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Σκοπίων.

Ο κ. Καραχάλιος έκλεισε με μια φιλική προτροπή προς την κυρία Καρυστιανού: «Πρέπει να της αναγνωρίσουμε το ξεκίνημα του πρωτάρη. Το κίνημα θα είναι πάντα έτοιμο για εκείνη,η θάλασσα θα είναι προστατευτική αλλά έξω από το κύμα ο χώρος μπορεί να σε πνίξει».

Το ηχητικό της συνέντευξης: