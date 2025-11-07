Τον... Λιάγκα επέλεξε ο Καραχάλιος για τον «σασμό» με την Καρυστιανού αλλά θα στηρίξει Σαμαρά

Με αστεϊσμούς όπως «και η μάνα μου είναι εκνευρισμένη που δεν τρώω μουσακά γιατί πρέπει να κάνω δίαιτα» αντιμετώπισε ο Νίκος Καραχάλιος τις τελευταίες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις συναντήσεις που είχαν μέσα στο καλοκαίρι όπου σύμφωνα με τον ίδιο εξετάστηκε το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος.

Ο κ. Καραχάλιος μίλησε στον ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Λιάγκα τον οποίο... επέλεξε ως το πρόσωπο που θα πρέπει να κάνει τον «σασμό» με την Μαρία Καρυστιανού αν και όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος, σε περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος θα τον στηρίξει ανοιχτά.

Όπως είπε ο κ. Καραχάλιος, ο Νίκος Νικολόπουλος- πρώην βουλευτής της ΝΔ - ήταν εκείνος που τον έφερε σε επαφή με την Μαρία Καρυστιανού στην οποία εξήγησε πως οποιαδήποτε κίνησή της θα πρέπει να έχει τη στήριξη όλων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Σχολίασε μάλιστα αιχμηρά τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο, ούτε τη διαδρομή του από τη στιγμή που παλαιότερα ψήφιζε, όπως η ίδια είπε, τη Νέα Δημοκρατία.