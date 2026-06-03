Από καντήλι ξεκίνησε η φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό - Απεγκλωβίστηκε ένας ένοικος
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Update: 12:01
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/6) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλλό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν για την κατάσβεση 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα καντήλι. Το πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας ένοικος της πολυκατοικίας στο σπίτι του.
Χάρη όμως στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών ο άνδρας απεγκλωβίστηκε γρήγορα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο «Αττικόν».