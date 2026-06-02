Ελλάδα Φωτιά Προαστιακός Σιδηρόδρομος Hellenic Train Άνω Λιόσια

Διακοπή κυκλοφορίας του προαστιακού στα Άνω Λιόσια λόγω φωτιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετική εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ.

ΦΩΤΟ: HELLENIC TRAIN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
ΦΩΤΟ: HELLENIC TRAIN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

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Σημαντικά προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/6) πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού, οδηγώντας στη διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Άνω Λιόσια - Ασπρόπυργος.

Η απόφαση ελήφθη στις 20:26 έπειτα από σχετική εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας επιβατών και προσωπικού μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 1329 που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς παραμένει ακινητοποιημένη στον σταθμό Ασπροπύργου, ενώ η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) βρίσκεται στον σταθμό Κορίνθου. Την ίδια ώρα, η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς - Κιάτο) έχει παραμείνει στον σταθμό Άνω Λιοσίων, αναμένοντας νεότερες οδηγίες.

Η διακοπή της κυκλοφορίας αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στα δρομολόγια του προαστιακού άξονα Κιάτο - Πειραιάς - Κιάτο, με σημαντικές καθυστερήσεις αλλά και πιθανές τροποποιήσεις στον προγραμματισμό των δρομολογίων.

Όπως επισημαίνει η Hellenic Train, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

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Ελλάδα Φωτιά Προαστιακός Σιδηρόδρομος Hellenic Train Άνω Λιόσια

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