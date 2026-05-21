Άνδρας κρεμάστηκε από πεζογέφυρα για να αυτοκτονήσει - Χάος στα δρομολόγια του Προαστιακού

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (21/5) στα δρομολόγια του Προαστιακού, εξαιτίας περιστατικού στους Άγιους Ανάργυρους που προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων της Hellenic Train, Σωτήρης Παπαδόπουλος, οι Αρχές ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ένας άνδρας είχε δεθεί με σχοινί πάνω από πεζογέφυρα από την οποία περνά το σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή των Αχαρνών.

Το συμβάν οδήγησε στη διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού προς Κιάτο, Χαλκίδα και Αεροδρόμιο, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ για να απομακρύνουν τον άνδρα και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στο δίκτυο. Τελικά, ο άνδρας κατέβηκε και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες θα εξεταστεί από ψυχιάτρους.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, μέχρι τις 05:30 το πρωί δεν πραγματοποιήθηκε κανένα δρομολόγιο, ενώ από εκείνη την ώρα και μετά ξεκίνησε σταδιακά η επανεκκίνηση της κυκλοφορίας και η αποκατάσταση των γραμμών.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Hellenic Train αναφέρεται:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας καθυστέρησε η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα και Κιάτο – Αίγιο – Κιάτο, που εμφανίζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».