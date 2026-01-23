Αναστάτωση σε συρμό του Προαστιακού - Μεσήλικας παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικο κορίτσι

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026 σε συρμό του Προαστιακού, όταν σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ένα ανήλικο κορίτσι.



Και οι δύο επέβαιναν στον ίδιο συρμό και κοντά στο Καστελλόκαμπο, ο μεσήλικας προέβη σε διάφορες ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις παρουσία μάλιστα δεκάδων επιβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, όπως αναφέρει το tempo24.



Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.