Εύοσμος: Νεαροί έφτιαξαν ψεύτικο προφίλ 13χρονης και έδειραν 30χρονο με τον οποίο έκλεισαν ραντεβού

Άγρια επίθεση δέχτηκε ένας 30χρονος από δυο νεαρά άτομα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης της Τετάρτη 21 Ιανουαρίου όταν έπεσε θύμα απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα δυο άτομα «παγίδευσαν» τον άνδρα δημιουργώντας ένα ψεύτικο προφίλ στο οποίο εμφανίζονταν τα στοιχεία ενός 13χρονου κοριτσιού και του έκλεισαν ραντεβού για συνάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thestival.gr, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 23χρονο και μία 20χρονη ως δράστες της επίθεσης ενώ από τις έρευνες προκύπτει ότι το ραντεβού έκλεισε ο 23χρονος, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του προφίλ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν ο 23χρονος και η 20χρονη συναντήθηκαν με τον 30χρονο, του επιτέθηκαν βρίζοντας και απειλώντας τον λεκτικά καθώς και με την χρήση αιχμηρού αντικειμένου. Ο 30χρονος αντέδρασε σπρώχνοντας τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το μαχαίρι στο χέρι και οι δράστες να πέσουν στο οδόστρωμα. Ακολούθως διέφυγε, εγκαταλείποντας στο σημείο το ηλεκτρικό του πατίνι, το οποίο οι συλληφθέντες αφαίρεσαν, μετά την αποχώρησή του.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με σοβαρά τραύματα. Λίγο αργότερα, ο 23χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και συνελήφθη. Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία της 20χρονης, η οποία αφού αναζητήθηκε, μετέβη στην προαναφερόμενη Υπηρεσία, επιστρέφοντας το ηλεκτρικό πατίνι.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.