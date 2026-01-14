Ανατριχιάζει η περιγραφή της 14χρονης στην Πετρούπολη: «Με θώπευσε στο στήθος και έπεσε πάνω μου»

Αύριο Πέμπτη (15/1) απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 31χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού ενός 14χρονου κοριτσιού σε στάση λεωφορείου στην Πετρούπολη, ενώ φεύγοντας από το σημείο της άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο.

Περιγράφοντας η ανήλικη μαθήτρια στους αστυνομικούς τι συνέβη, ανέφερε ότι «περίπου στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας, στο τέρμα της οδού Μετεώρων στην Πετρούπολη, ενώ βρισκόμουν μαζί με έτερες φίλες μου κοντά σε στάση λεωφορείου, με προσέγγισε ένας άγνωστος σε εμένα άνδρας. Χωρίς να πει κάτι άρχισε να θωπεύει το στήθος και τα γεννητικά μου όργανα, με έριξε κάτω κι άσκησε πίεση στο σώμα μου».

Η 14χρονη γλίτωσε τα χειρότερα όταν στο σημείο εμφανίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος έβαλε τις φωνές, με την ανήλικη μαθήτρια να ανέφερε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Ήρθε πάνω μου με σκοπό γενετήσιες πράξεις, αλλά αντιλήφθηκε διερχόμενο πολίτη. Τότε άρπαξε το κινητό μου και τράπηκε σε φυγή».

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο, σάρωσαν την περιοχή και τελικά στην οδό Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, εντόπισαν τον 31χρονο Αιγύπτιο και του πέρασαν χειροπέδες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και ληστεία.