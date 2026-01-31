Τραγωδία σε ζωντανή μετάδοση: Ο Πλοσέ, ο βιαστής δάσκαλος καράτε και η δολοφονία στο αεροδρόμιο

Όταν ο πατέρας του ανήλικου θύματος αντιλήφθηκε πως ο γιος του κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον δάσκαλο, που είχε προσλάβει για να του μάθει πολεμικές τέχνες, οδηγήθηκε σε μία απόφαση που προκάλεσε εθνικό σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, διευρύνοντας τη συζήτηση περί αυτοδικίας.

In 1984, an 11-year-old boy was kidnapped and sexually abused by his karate instructor. When the boy's father, Gary Plauché, found out, he tracked down the kidnapper walking to his trial, and shot him dead live on TV. He was convicted but received no jail time.



FOOTAGE:… pic.twitter.com/mvWHI7pTpA — Olamilekan Sodiq (@Olamilekann_) January 11, 2024

Ήταν 1984 όταν ο απαγωγέας του νεαρού αγοριού, το οποίο βίαζε κατ' εξακολούθηση δολοφονήθηκε με πιστόλι από τον πατέρα του παιδιού στο αεροδρόμιο του Μπατόν Ρουζ μπροστά στον τηλεοπτικό φακό, συγκλονίζοντας την Αμερική.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν το 1982, όταν ο μαθητής της πέμπτης τάξης στο δημοτικό σχολείο του Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα, πήρε στα χέρια του ένα διαφημιστικό φυλλάδιο σχολής καράτε, που είχε ανοίξει στην περιοχή.

Ο νεαρός αρχικά δεν έδειξε ενδιαφέρον και σύντομα πέταξε το flyer στον κάδο των απορριμάτων. Ο μικρός του αδερφός, όμως μαγνητίστηκε αμέσως από τον κόσμο των πολεμικών τεχνών και πήρε μία επιλογή που έμελλε να καθορίσει για πάντα τις ζωές της οικογένειάς του.

Έφερε το διαφημιστικό φυλλάδιο στο σπίτι και η μητέρα του, Τζουν αποφάσισε να εγγράψει και τα τρία της παιδιά στο σύλλογο. Οι τρεις νεοφερμένοι μαθητές του καράτε ξεκίνησαν μαθήματα τον Ιανουάριο του 1983. Ο καθηγητής τους, ένα ανθρωπόμορφο τέρας, με το όνομα Τζεφ Ντουσέ, ξεκίνησε τότε να καταστρώνει το σατανικό του σχέδιο.

Έκανε τα πάντα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας Πλοσέ και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα κατάφερε. Είχε κατορθώσει να συμμετέχει ενεργά σε οικογενειακές δραστηριότητες, ενώ επισκεφθόταν σε κάθε πιθανή ευκαιρία την οικεία των νεαρών παιδιών. Όπως αναφέρει το θύμα των αρρωστημένων επιθυμιών του καθηγητή του στην αυτοβιογραφία του «Τον αγαπούσαμε όλοι μας».

Η σεξουαλική κακοποίηση

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Πλοσέ, ο καθηγητής Ντουσέ ξεκίνησε να τον κακοποιεί σεξουαλικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Όταν ο νεαρός έκανε διατάσεις, τον άγγιζε, παρουσιάζοντας τα αγγίγματα ως μέρος της εξάσκησης και της εντατικής προπόνησης. Έτσι, όπως υποστηρίζει στο βιβλίο που εξέδωσε, κανονικοποιούσε τη σωματική επαφή, με την κακοποίηση να καταλήγει βαθμιαία σε ακόμη πιο βάναυσες πράξεις.

Ο καθηγητής του καράτε, Ντουσέ φρόντιζε να απομονώνει τον νεαρό Τζόντι, απομακρύνοντας την υπόλοιπη τάξη και κρατόντας τον στο γυμναστήριο με την πρόφαση περαιτέρω πως χρειάζεται να προπονηθεί περισσότερο.

Όπως περιγράφει το θύμα, δεν μίλησε στους γονείς του για τις τρομακτικές πράξεις του καθηγητή του, ευελπιστώντας πως θα σταματήσουν, καθώς δεν ήθελε να τους στεναχωρήσει.

Η απαγωγή που έφερε στο φως την κακοποίηση

Τον Μάρτιο του 1984, ο Ντουσέ απήγαγε τον Τζόντι, λέγοντας στους γονείς πως θα ταξιδέψουν για αναψυχή στη Disneyland. Η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, που εντόπισαν τον καθηγητή και τον νεαρό σε ξενοδοχείο του Άναχαϊμ.

Οι Ομοσπονδιακοί πράκτορες του FBI εισέβαλαν στο δωμάτιο και συνέλαβαν αμέσως τον δράστη, απομακρύνοντας το παιδί με ασφάλεια από το σημείο. Λίγες ημέρες μετά, κατόπιν ιατρικών γνωματεύσεων, επιβεβαιώθηκε πως το παιδί κακοποιούνταν σεξουαλικά.

Ο Ντουσέ, ο οποίος συνελήφθη στην Καλιφόρνια εκδόθηκε στη Λουιζιάνα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για αρπαγή ανηλίκου και βιασμό κατ' εξακολούθηση.

Η δολοφονία μπροστά στις κάμερες

Όταν ο Ντουσέ βρέθηκε στο αεροδρόμιο του Μπατόν Ρουζ, για να δικαστεί στη Λουιζιάνα, αντίκρισε τον πατέρα του Τζόντι, Γκάρι Πλοσέ οπλισμένο. Λίγο νωρίτερα, τηλεφώνησε σε φίλο του από τηλεφωνικό θάλαμο, πως θα ακούσει τον πυροβολισμό.

Μόλις ο Πλοσέ εντόπισε τον κακοποιητή Ντουσέ, τον πυροβόλησε θανάσιμα. Στο σημείο, βρισκόταν τηλεοπτική κάμερα, η οποία κατέγραψε το περιστατικό. Όταν ο Γκάρι ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί τον πυροβόλησε απάντησε παγωμένος: «Αν το είχαν κάνει στην οικογένειά σου, θα έκανες το ίδιο».

Η στυγερή δολοφονία προκάλεσε αναταραχή στο δημόσιο διάλογο, με πλήθος κόσμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες να στέκεται στο πλευρό του Γκάρι Πλοσέ, επικροτώντας και υποστηρίζοντας την απόφαση να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Ο δράστης της επίθεσης κατηγορήθηκε αρχικά για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, όμως εν τέλει καταδικάστηκε μετά από συμφωνία με το δικαστήριο σε ποινή πενταετούς αναστολής και παροχής 300 ωρών κοινωφελούς εργασίας για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η ζωή της οικογένειας Πλοσέ μετά τη δολοφονία

Ο Τζόντι Πλος, μετά από χρόνια, δημοσιοποίησε την ιστορία του εκδίδοντας βιβλίο στο οποίο περιγράφει αναλυτικά την εξέλιξη των γεγονότων. Παραδέχεται, δε πως δε θα συμβούλευε ποτέ και για κανένα λόγο τους γονείς να προχωρήσουν σε πράξεις αντεκδίκησης και αυτοδικίας.

Όπως υπογραμμίζει, οι κακοποιητές χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά και για αυτό το λόγο η αποκάλυψη των αποτρόπαιων πράξεων δυσχεραίνεται.

Αναφέρει, δε πως χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να καταφέρει να συγχωρέσει τον πατέρα του. Η οικογένειά του δε μιλά για το περιστατικό σχεδόν ποτέ.

Ο δολοφόνος του βιαστή του γιου του, Γκάρι Πλος κατέληξε 30 χρόνια μετά την ανθρωποκτονία (2014) από συνεχόμενα εγκεφαλικά επεισόδια.

Ο γιος του, θύμα της κακοποίησης, ηλικίας 53 ετών, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία παιδιών που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Το 2019 εξέδωσε το βιβλίο με τίτλο «Why, Gary, Why?», στο οποίο περιγράφει την ιστορία του, προτρέποντας τα θύματα να ζήσουν τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω τις τραυματικές εμπειρίες. Ο ίδιος τονίζει πως είναι δυνατό να ζήσουν χωρίς να ορίζεται η ύπαρξη και η συμπεριφορά τους από τα τραύματά τους.