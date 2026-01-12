Φρίκη στις ΗΠΑ: Δασκάλα κατηγορείται ότι βίασε 14χρονο μέσα στο αυτοκίνητό της

Η 26χρονη Jaden Renee Charles στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών κατηγορείται ότι βίασε έναν 14χρονο μαθητή μέσα στο αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ ενός καταστήματος, ενώ ταυτόχρονα δύο ακόμη μαθητές κάθονταν στα πίσω καθίσματα.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η δασκάλα μετέφερε τους τρεις μαθητές, τον 14χρονο, μία 15χρονη και έναν 16χρονο, στο πάρκινγκ. Έδεσε μια κουβέρτα στα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και βίασε τον μικρότερο από τους τρεις, ενώ οι άλλοι δύο κάθονταν στα πίσω καθίσματα. Ο βιασμός συνέβη στις 29 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Post.

Teacher accused of raping boy, 14, in car — while two other teens sat in the back https://t.co/5tuVAvYuab pic.twitter.com/MHLW37cMhF — New York Post (@nypost) January 11, 2026

Η 26χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος στο παιδί του 14χρονου τη στιγμή του βιασμού.

Οι δύο έφηβοι που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο ισχυρίστηκαν ότι η δασκάλα είχε σεξουαλικές σχέσεις και με άλλους μαθητές του σχολείου όπου δίδασκε. Η Jaden Renee Charles, που ήταν δασκάλα Φυσικής, συνελήφθη τον Μάρτιο του 2024.

Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε δύο διαφορετικές υποθέσεις και την περασμένη Πέμπτη εμφανίστηκε στο δικαστήριο, το οποίο όρισε την ακροαματική διαδικασία για τον ερχόμενο Απρίλιο.