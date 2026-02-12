Σπίτι-κολαστήριο: Ανήλικη στη Βρετανία βιαζόταν για χρόνια από πατέρα, αδέλφια και παππού

Μία φρικτή ιστορία που είναι αδύνατον να την χωρέσει ανθρώπινος νους αποκαλύφθηκε στη Βρετανία, όπου ένα ανήλικο κορίτσι ήταν για χρόνια θύμα βιασμού από τον πατέρα, τα αδέλφια της και τον παππού της.

Οι δράστες καταδικάστηκαν σε σχεδόν 100 χρόνια φυλάκισης, ενώ τα στοιχεία της υπόθεσης στο δυτικό Σάσεξ σοκάρουν. Η ανήλικη είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από την ηλικία των 6 χρονών. Η σεξουαλική κακοποίηση φέρεται να ήταν τόσο συστηματική που αποτελούσε «μέρος της κανονικής οικογενειακής ζωής», όπως ανέφερε στο δικαστήριο η Επίτιμη Δικαστής Christine Henson KC.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, ο εφιάλτης κράτησε μέχρι τα 12 της χρόνια, όταν το κορίτσι βρήκε τη δύναμη να μιλήσει στους δασκάλους της και η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τους δράστες βοηθούσε η 43χρονη μητέρα του κοριτσιού, η οποία δεν δίστασε δεν δέσει, να χτυπήσει και να κλειδώσει την κόρη της σε ένα ντουλάπι, αφήνοντάς την χωρίς φαγητό για μέρες. Η μητέρα της επίσης προκάλεσε εγκαύματα στην κόρη της με ζεστό κερί και έτριψε αλάτι στις πληγές της.

Θύμα σωματικής κακοποίησης στο ίδιο σπίτι, είχε πέσει και η 9χρονη αδελφή του κοριτσιού.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους έξι συγγενείς για 39 κατηγορίες βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με βάναυση μεταχείριση και παράνομη κράτηση.

Ο πατέρας αστειευόταν στο δικαστήριο

Μάλιστα, ο 44χρονος πατέρας εμφανίστηκε να χαμογελάει και να αστειεύεται κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, φωνάζοντας: «Δεν πρέπει να είσαι δικαστής, πρέπει να συνταξιοδοτηθείς».

Κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν παραδέχτηκε την ενοχή του.

Ο πατέρας, διανομέας στο επάγγελμα, ο οποίος φυλακίστηκε συνολικά 33 χρόνια για 13 διαφορετικά αδικήματα, περιγράφηκε ως ένας αμετανόητος και επιθετικός νταής που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και κακοποίησε λεκτικά μια γυναίκα αστυνομικό.

Η μητέρα φυλακίστηκε για δέκα χρόνια και έξι μήνες και της είπαν ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ την κόρη της χωρίς επίβλεψη.

Ο παππούς, 70 ετών, καταδικάστηκε για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον της εγγονής του και φυλακίστηκε για εννέα χρόνια.

Ο μεγαλύτερος αδελφός, 24 ετών, άρχισε να βιάζει την αδερφή του όταν εκείνη ήταν έξι ετών και αυτός 16 ετών. Φυλακίστηκε συνολικά για 13 χρόνια και έξι μήνες, αφού κρίθηκε ένοχος για πολλαπλούς βιασμούς και επιθέσεις.

Ο μικρότερος αδελφός του, 21 ετών, εξέτιε ήδη ποινή φυλάκισης για βιασμό και έχει φυλακιστεί για άλλα οκτώ αδικήματα βιασμού εναντίον της αδερφής του, τα οποία ξεκίνησαν όταν αυτός ήταν 13 ετών. Τώρα έχει συνολική ποινή φυλάκισης 26 ετών και έξι μηνών.

Ο θείος, 50 ετών, ο οποίος συνεργάστηκε με τη μητέρα της για να πείσει το κορίτσι να αλλάξει την κατάθεσή της, κανόνισε να συναντήσει το κορίτσι και να της δώσει ένα τηλέφωνο, όταν η ανήλικη έφυγε από μια ανάδοχη οικογένεια. Ο 50χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών.