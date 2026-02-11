Χειροπέδες σε πιλότο πριν την απογείωση: Κακοποιούσε παιδιά για χρόνια - Αποκαλύψεις φρίκης

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η σύλληψη ενός άνδρα 60 ετών, πιλότου στο επάγγελμα, ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης που κακοποιούσε σεξουαλικά ανηλίκους και διακινούσε υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο Σέρτζιο Αντόνιο Λόπεζ συνελήφθη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, ενώ ετοιμαζόταν να μπει στο πιλοτήριο για μία πτήση με προορισμό το Σάο Πάολο.

BREAKING🚨: 60-year-old LATAM Airlines pilot Sérgio Antônio Lopes was arrested last night, inside the cockpit of his plane at Congonhas Airport (São Paulo) moments before takeoff to Rio de Janeiro.



He's accused of leading an 8+ year child sexual exploitation ring: paying… pic.twitter.com/2zoDlfKfs5 — Officer Lew (@officer_Lew) February 11, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιούσε ψεύτικες ταυτότητες για να πηγαίνει σε ξενοδοχεία με παιδιά και εκεί να τα κακοποιεί σεξουαλικά. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν, επίσης, ότι λάμβανε φωτογραφίες των θυμάτων του, που του έστελναν οι μητέρες ή οι γιαγιάδες τους.

Στους συνεργούς του εκτός από χρήματα, έδινε φάρμακα, τους πλήρωνε το ενοίκιο ή τους αγόραζε συσκευές, όπως τηλεοράσεις.

Ανάμεσά στα θύματά του βρίσκονται τρεις αδελφές ηλικίας 18, 12 και 10 ετών τις οποίες φέρεται να βίαζε για χρόνια.

Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν εικόνες παιδικής πορνογραφίας με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι τις είχε για να τις διανείμει και σε άλλα άτομα με τις ίδιες αρρωστημένες διαθέσεις.

Εκτός από τον άνδρα, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Fasten Your Seatbelts (μτφ. Δέστε τις ζώνες σας) συνελήφθησαν η γιαγιά των τριών κοριτσιών αλλά και η μητέρα μιας 11χρονης, στην οποία πέρασαν χειροπέδες την ώρα που αποθήκευε υλικό παιδικής πορνογραφίας.