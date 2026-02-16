Απίστευτη ομολογία Δανού πάστορα που δικάζεται για παιδική πορνογραφία: «Σαν συλλογή γραμματοσήμων»

Σοκ προκαλεί στη Δανία η απίστευτη ομολογία ενός πάστορα, ο οποίος δικάζεται για κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Δανός πάστορας, αφού παραδέχθηκε ότι είχε στην κατοχή του το παράνομο υλικό, προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας πως ήταν σαν να «συλλέγει γραμματόσημα με έναν ανάρμοστο τρόπο».

Ο Δανός πάστορας δικάζεται για κατοχή 80.000 φωτογραφιών και 2.300 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ορισμένα εκ των οποίων είχε μεταφορτώσει στον επαγγελματικό υπολογιστή του.

Ο ίδιος δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ήταν σαν να «συλλέγει γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απολύτως ανάρμοστο», όπως μεταδίδουν δανέζικα ΜΜΕ.



Ο 60χρονος Τομ Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν ομολόγησε ότι είχε στην κατοχή του το υλικό κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Νέστβεντ, μετέδωσε το δανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.



«Λυπάμαι βαθιά για όσα έκανα», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου.



Περίπου 700 από αυτές τις εικόνες θεωρήθηκε πως εμπίπτουν στη σοβαρότερη κατηγορία, καθώς απεικόνιζαν σκηνές βίας ή εξαναγκασμού.



Η αστυνομία ανακάλυψε το πορνογραφικό υλικό κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του πάστορα τον Μάιο του 2024, έπειτα από πληροφορία που προήλθε από μια υπηρεσία διαμοιρασμού αρχείων.



Ο Τίγκεσεν Φρεντέρικσεν επιβεβαίωσε πως δεν πλήρωσε ποτέ για αυτό το περιεχόμενο και δεν είχε ποτέ νιώσει σεξουαλική έλξη προς τα παιδιά.



Παραδέχθηκε ωστόσο πως έχει αναπτύξει έναν εθισμό για την πορνογραφία, αφού κλίκαρε σε έναν σύνδεσμο που περιείχε «απαγορευμένες φωτογραφίες».



«Με είχε συναρπάσει διότι ήταν απαγορευμένη», δήλωσε.



Ερωτηθείς σχετικά με τους λόγους που τον οδήγησαν να μεταφορτώσει μια τέτοια ποσότητα αρχείων, εκείνος απάντησε πως ήταν «σαν να συλλέγω γραμματόσημα, όμως με έναν τρόπο απόλυτα ανάρμοστο».



O άνδρας, που ήταν επικεφαλής ομάδων υποστήριξης για παιδιά, τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντα του πάστορα της ενορίας, προτού παραιτηθεί.



Η εισαγγελία ανέφερε πως αναμένει να του επιβληθεί μια ποινή τουλάχιστον έξι μηνών φυλάκισης, σύμφωνα με το Ritzau.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ