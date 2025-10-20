Στη φυλακή 21χρονος ομογενής που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ένας 21χρονος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος φέρεται να είναι ηγετικό στέλεχος της σέχτας «764», του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Για την ίδια υπόθεση, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 18χρονος που κατηγορείται ως μέλος του διεθνούς κυκλώματος.



Η εμπλοκή των δύο συγκεκριμένων προσώπων προέκυψε ύστερα από έρευνα των αμερικανικών διωκτικών αρχών, που χαρακτηρίζουν το κύκλωμα ως «βίαιο, εξτρεμιστικό και μηδενιστικό». Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να προσεγγίζουν, μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, προκειμένου να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις.



Μάλιστα, τον 21χρονο βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, ζητούσαν οι ΗΠΑ με διεθνές ένταλμα, αλλά λόγω της ελληνικής ιθαγένειάς του αποφασίστηκε να μην εκδοθεί.



Οι ελληνικές δικαστικές αρχές τον κατηγορούν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμων ατόμων, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.



Για τις ίδιες πράξεις, που φαίνεται να τελέστηκαν το διάστημα από τα τέλη του 2023 έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, κλήθηκε να απολογηθεί και ο 18χρονος που φέρεται ως συνεργός του Ελληνοαμερικανού.



Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, απολογήθηκε ότι ήταν φίλοι και συμμαθητές με τον 21 ετών συγκατηγορούμενό του και ότι ο τελευταίος χρησιμοποιούσε το δικό του κινητό τηλέφωνο και WiFi για να εισέρχεται στις επίδικες ιστοσελίδες, χωρίς να γνωρίζει όμως το περιεχόμενό του.



Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής του.

Τι είναι η Οργάνωση 764 - Η παιδεραστία και ο σατανισμός

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, το FBI εξέδωσε δημόσια προειδοποίηση για την «764», σημειώνοντας ότι η σατανιστική αυτή αίρεση «στοχεύει σκόπιμα ανήλικα θύματα σε δημοσίως διαθέσιμες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων για να τα εκβιάσει αφού έχει ηχογραφήσει ή έχει μεταδώσει live πράξεις αυτοτραυματισμού και έχει παράξει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών». Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη αναφορά για την 764 από οποιαδήποτε αμερικανική Αρχή.



Η ομάδα στόχευε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 17 ετών, αναφέρουν τα στοιχεία και εστίαζε ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Οι ερευνητές που ήταν εξοικειωμένοι με την «764» αναφέρουν ότι τα μέλη της ομάδας καλλιεργούν δεσμούς με ανηλίκους μέσω ενός ευρέος φάσματος πλατφορμών: είτε σε εξαιρετικά δημοφιλή παιχνίδια όπως το Roblox είτε σε πλατφόρμες επικοινωνίας παιχνιδιών όπως το Discord και το Twitch, καθώς και σε λίστες αναπαραγωγής στο SoundCloud. Η κύρια μορφή επικοινωνίας της ομάδας είναι στο Telegram, το οποίο εδώ και καιρό ήταν η πλατφόρμα επιλογής πολλών ακροδεξιών εξτρεμιστών.



Τα μέλη «χρησιμοποιούν απειλές, εκβιασμό και χειραγώγηση» για να κάνουν τους νέους να καταγράψουν βίντεο που δείχνουν πράξεις αυτοτραυματισμού, κακοποίηση ζώων, σεξουαλικές πράξεις ακόμη και αυτοκτονίες, προειδοποιούν οι αρχές.



Το βίντεο κυκλοφορούσε στη συνέχεια μεταξύ των μελών για να εκβιάσουν περαιτέρω τα θύματα και να ασκήσουν έλεγχο πάνω τους. Στα κανάλια της ομάδας, τα μέλη μοιράζονται βίαια βίντεο που απεικονίζουν βασανιστήρια, θανατηφόρα βία και άλλες παρόμοιες, ακραίες πράξεις.



Έγγραφα και πηγές που γνωρίζουν την «764» δείχνουν ότι η αίρεση είναι παρακλάδι του Τάγματος των Εννέα Γωνιών (O9A - Order of Nine Angles), τη ναζιστική ομάδα με την βιαιότερη εξτρεμιστική ερμηνεία του σατανισμού, που έχει συνδεθεί με δολοφονίες και απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γερμανία, ο Καναδάς και η Ρωσία.