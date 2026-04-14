Φρίκη στη Φλόριντα: 16χρονος βίασε τη 18χρονη θετή αδελφή του και μετά τη στραγγάλισε

Μία συγκλονιστική υπόθεση αποκαλύπτεται στη Φλόριντα τις τελευταίες ημέρες, με ένα 16χρονο αγόρι να κατηγορείται για τη δολοφονία και τη σεξουαλική κακοποίηση της 18χρονης θετής του αδελφής μέσα σε κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Guardian, ο Τίμοθι Χάντσον κατηγορήθηκε αρχικά τον περασμένο Φεβρουάριο και στη συνέχεια παραπέμφθηκε με κατηγορητήριο στις 10 Μαρτίου.

Ωστόσο, η πλήρης έκταση της υπόθεσης δεν ήταν γνωστή μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή, όταν αποσφραγίστηκε η δικογραφία, εβδομάδες μετά την απόφαση της ομοσπονδιακής δικαστή Μπεθ Μπλουμ στο Μαϊάμι ότι θα δικαστεί ως ενήλικας, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης.

Πώς έγινε το σοκαριστικό περιστατικό

Η Άννα Κέπνερ, θετή αδελφή του Χάντσον, ταξίδευε με την οικογένειά της στο πλοίο Carnival Horizon, το οποίο κάνει κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Πριν το πλοίο επιστρέψει στη Φλόριντα, το σώμα της κοπέλας βρέθηκε κρυμμένο κάτω από ένα κρεβάτι σε καμπίνα που μοιραζόταν με δύο άλλους εφήβους, μεταξύ των οποίων και ο νεότερος θετός αδελφός της.

Η αιτία θανάτου της Κέπνερ διαπιστώθηκε ότι ήταν η μηχανική ασφυξία, δηλαδή η αναπνοή της φέρεται να εμποδίστηκε από κάποιο αντικείμενο ή την άσκηση φυσικής δύναμης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε διεστραμμένη εμμονή με τη θετή αδελφή του, ο δράστης «επιτέθηκε σεξουαλικά και σκότωσε σκόπιμα» την Άννα Κέπνερ.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο 16χρονος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ανάγκασε την 18χρονη να «επιδοθεί σε σεξουαλική πράξη» ενώ στη συνέχεια την σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία.

Η Κέπνερ ήταν μαζορέτα λυκείου στο σχολείο Temple Christian στο Τίτουσβιλ της Φλόριντα, περίπου 65 χιλιόμετρα ανατολικά του Ορλάντο. Στην επιμνημόσυνη τελετή της τον Νοέμβριο, τα μέλη της οικογένειας παρότρυναν τον κόσμο να φορέσει έντονα χρώματα αντί για το παραδοσιακό μαύρο «προς τιμήν της φωτεινής και όμορφης ψυχής της Άννας».

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι που δεν έχει τεθεί υπό κράτηση»

Ο Χάντσον, του οποίου το όνομα έγινε γνωστό μέσω της υπογραφής του σε έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, παραμένει ελεύθερος υπό τη φροντίδα ενός θείου του, μετά τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο.

Ο πατέρας του θύματος, Κρίστοφερ Κέπνερ, δήλωσε ότι η οικογένεια «εμπιστεύεται το σύστημα δικαιοσύνης ώστε να αναζητήσει την αλήθεια με προσοχή και ακεραιότητα».

«Ταυτόχρονα, είμαστε βαθιά ανήσυχοι που, παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, δεν έχει τεθεί υπό κράτηση», δήλωσε. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά οδυνηρή και περίπλοκη για όλη την οικογένεια».

Σε γραπτή δήλωση, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζέισον Ρέντινγκ Κινιόνες ανέφερε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του θύματος σε αυτή την αδιανόητη απώλεια. Ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν σε πλοίο σε διεθνή ύδατα».

Οι έφηβοι σπάνια δικάζονται σε ομοσπονδιακά δικαστήρια. Ο Χάντσον δήλωσε αθώος όταν κατηγορήθηκε αρχικά τον Φεβρουάριο, αν και οι διαδικασίες δεν ήταν δημόσιες λόγω της ηλικίας του -ούτε και τα δικαστικά έγγραφα. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας καπέλο και φούτερ με την κουκούλα τραβηγμένη σφιχτά γύρω από το πρόσωπό του.

Στις 6 Φεβρουαρίου, δικαστής αποφάσισε ότι ο Χάντσον πρέπει να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι ενώ διαμένει με τον θείο του. Η εντολή τροποποιήθηκε ώστε να του επιτραπεί πρόσφατα να εργαστεί για λίγες ημέρες με τον πατέρα του σε επιχείρηση διαμόρφωσης κήπων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι εισαγγελείς αντιτάχθηκαν στην αποφυλάκιση του Χάντσον, επικαλούμενοι την επικινδυνότητά του, και ζήτησαν από δικαστή τη Δευτέρα να επανεξετάσει την απόφαση, τώρα που κατηγορείται ως ενήλικας. Στους δικηγόρους υπεράσπισης δόθηκε προθεσμία μίας εβδομάδας για να απαντήσουν.

«Διέπραξε αυτά τα εγκλήματα σε βάρος ενός θύματος με το οποίο δεν υπήρχε εμφανής προσωπική σύγκρουση και το οποίο είχε μεγαλώσει θεωρώντας το ως αδελφή του», ανέφερε σε δικαστικό έγγραφο βοηθός ομοσπονδιακή εισαγγελέας.