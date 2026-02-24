Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» μετά τον εντοπισμό φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας στη φυλακή

Οι βελγικές αρχές διενεργούν έρευνα έπειτα από τον εντοπισμό φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας στο κελί όπου κρατείται ο Μαρκ Ντιτρού, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς έξι κοριτσιών και νεαρών γυναικών και για τη δολοφονία τεσσάρων εξ αυτών.

Την πληροφορία, που δημοσιοποιήθηκε αρχικά από το φλαμανδικό περιοδικό Humo, επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας στο πρακτορείο Belga ο εισαγγελέας της Βαλλωνική Βραβάντη, επαρχίας όπου βρίσκεται η φυλακή Φυλακή Νιβέλ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια γενικής έρευνας στη φυλακή το 2024, εντοπίστηκαν περίπου 200 φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου στο κελί του Ντιτρού, ο οποίος κρατείται σε απομόνωση. Περίπου οι μισές φέρονται να απεικόνιζαν γυμνά παιδιά.

Ο 69χρονος, που βρίσκεται στη φυλακή από το 1996 και καταδικάστηκε σε ισόβια το 2004, φέρεται να υποστήριξε μέσω του συνηγόρου του ότι είναι θύμα «παρενόχλησης» από άλλους κρατούμενους, οι οποίοι – όπως ισχυρίζεται – εισήγαγαν το υλικό στο κελί του χωρίς τη γνώση του, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το The Brussels Times.

Ο δικηγόρος του, Μπρουνό Νταγέζ, αρνήθηκε να προβεί σε σχόλιο. Ο Νταγέζ, που ανέλαβε την υπεράσπισή του το 2016, είχε επιχειρήσει να εξασφαλίσει την αποφυλάκισή του το 2021, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών κράτησης. Ωστόσο, το αίτημα δεν προχώρησε, καθώς το 2020 εκδόθηκε ιδιαίτερα αρνητική ψυχιατρική γνωμάτευση, η οποία χαρακτήριζε τον Ντιτρού ψυχοπαθή με υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Hundreds of photographs of sexual abuse of minors were reportedly found during a search of Dutroux’s cell. https://t.co/HrBStUTuhb — The Brussels Times (@BrusselsTimes) February 24, 2026

Η υπόθεση που συγκλόνισε το Βέλγιο

Ο Μαρκ Ντιτρού, πρώην ηλεκτρολόγος, θεωρείται ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στην ιστορία του Βελγίου. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 απήγαγε και κακοποίησε σεξουαλικά έξι ανήλικα κορίτσια ηλικίας 8 έως 19 ετών, καταγράφοντας σε βίντεο τους βιασμούς τους.

Δύο από τα θύματα, η Ζιλί και η Μελισά, πέθαναν από ασιτία και αφυδάτωση, κλειδωμένες σε αυτοσχέδιο υπόγειο κελί που είχε κατασκευάσει στο σπίτι του. Άλλα δύο κορίτσια, 17 και 19 ετών, θάφτηκαν ζωντανά. Κατά τη διάρκεια σύντομης φυλάκισής του για κλοπή, δύο από τα κρατούμενα κορίτσια πέθαναν, καθώς η σύζυγός του, Μισέλ Μαρτέν, δεν τους παρείχε τροφή όπως της είχε ζητηθεί.

Η σύλληψή του τον Αύγουστο του 1996 αποκάλυψε τις φρικιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης, με δύο κορίτσια να εντοπίζονται ζωντανά δεμένα στο υπόγειο του σπιτιού του.

Το 2004 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για απαγωγές, βιασμούς και δολοφονίες. Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στη βελγική κοινωνία και διεθνώς, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις για αδράνεια και σοβαρές παραλείψεις των αρχών, καθώς και υπόνοιες περί ύπαρξης ευρύτερου κυκλώματος παιδεραστίας με ενδεχόμενες διασυνδέσεις σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.