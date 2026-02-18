Πολωνία: Επίσκοπος δικάζεται για συγκάλυψη παιδεραστίας ιερέων

Ο επίσκοπος του Τάρνοφ, Αντρέι Τζεζ, κάθεται στο εδώλιο κατηγορούμενος ότι κάλυπτε ιερείς που κακοποιούσαν σεξουαλικά παιδιά της περιοχής του. Πρόκειται για τον πρώτο Πολωνό επίσκοπο που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για αμέλεια στην ενημέρωση των δικαστικών αρχών σχετικά με τέτοια αδικήματα. Αν κριθεί ένοχος, η ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει τα τρία χρόνια.

Η δίκη φέρνει στο φως ιστορίες θυμάτων όπως η Λιλιάν Κουπάτζ, που δήλωσε ότι κακοποιήθηκε από ιερέα ως παιδί: «Να το μάθει επιτέλους ο κόσμος», είπε με δάκρυα στα μάτια πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Κατηγορίες και υπεράσπιση

Ο επίσκοπος Τζεζ υποστηρίζει ότι είχε ήδη καταγγείλει δύο περιπτώσεις παιδεραστίας και ότι διώκεται παράδοξα για τον «ζήλο» του. Η εισαγγελία, όμως, αναφέρει ότι ήταν ενήμερος για δύο ιερείς που κακοποιούσαν παιδιά της χορωδίας. Ο ένας από αυτούς, Στανισλάφ Π., φέρεται να κακοποίησε 95 παιδιά.

Τοπικές εκκλησιαστικές αρχές και οι δικηγόροι του επισκόπου απορρίπτουν τις κατηγορίες, υπενθυμίζοντας ότι η επισκοπή του Τάρνοφ είχε προβεί σε αρκετές καταγγελίες στο πλαίσιο πολιτικής μηδενικής ανοχής. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η υποχρέωση ποινικής καταγγελίας θεσπίστηκε μόλις το 2017, γεγονός που καθιστά τις προηγούμενες υποθέσεις πιο σύνθετες.

Σκάνδαλα και πίεση στην πολωνική Εκκλησία

Από το 2020, το Βατικανό επέβαλε κυρώσεις σε Πολωνούς επισκόπους για συγκάλυψη σεξουαλικών επιθέσεων. Τα σκάνδαλα απλώνονται δεκαετίες πίσω, ακόμη και κατά την αρχιερατική θητεία του ποντίφικα Ιωάννη Παύλου Β΄ στην Κρακοβία, με υποψίες ότι γνώριζε αλλά σιωπούσε.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το 2021 δείχνουν ότι μεταξύ 2018 και 2020 καταγράφηκαν 368 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από 292 ιερείς και άλλα στελέχη, εκ των οποίων 173 αφορούσαν παιδιά κάτω των 15 ετών, με γεγονότα που χρονολογούνται από το 1958. Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτά είναι μόνο «η κορυφή του παγόβουνου», καθώς πολλά θύματα μιλούν δεκαετίες αργότερα.

Θύματα και οργανώσεις ζητούν τη συγκρότηση ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής, ενώ οι πολωνοί επίσκοποι σχεδιάζουν τον Μάρτιο να συστήσουν εσωτερική επιτροπή με αόριστες αρμοδιότητες. Τα σκάνδαλα, οι μεταρρυθμίσεις κατά των αμβλώσεων και η εμπλοκή της Εκκλησίας στην πολιτική έχουν επιταχύνει την εκκοσμίκευση στην Πολωνία: μόλις το 34% των Πολωνών παρακολουθεί εβδομαδιαία λειτουργία, από σχεδόν 70% στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

