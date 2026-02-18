Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας «βλέπει» στα αρχεία Έπσταϊν ο ΟΗΕ - Τι αναφέρουν εμπειρογνώμονες

«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πράξεις που μπορούν να στοιχειοθετούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εντοπίζεται στα αρχεία του καταδικασμένου παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, η οποία διορίστηκε από το συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του οργανισμού.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται σε ορισμένα από τα έγγραφα των επίμαχων αρχείων -τα οποία δημοσίευσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης- διαπράχθηκαν σε πλαίσιο υπερεθνικιστικών πεποιθήσεων, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίου μισογυνισμού.

Τα εγκλήματα, όπως είπαν, συνδέονται με εμπορευματοποίηση και απανθρωποποίηση γυναικών και των κοριτσιών.

«Τόσο σοβαρή είναι η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική εμβέλεια αυτών των φρικαλεοτήτων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, που ορισμένες από αυτές μπορεί εύλογα να πληρούν το νόμιμο όριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι οι ισχυρισμοί που περιέχονται στα αρχεία απαιτούν ανεξάρτητη, διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα, ενώ σημείωσαν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν έρευνες για το πώς ήταν δυνατόν να διαπράττονται τέτοια εγκλήματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι, μετά από ισχυρότατη κοινωνική και πολιτική πίεση, τον Νοέμβριο του 2025 το Κογκρέσο ενέκρινε νόμο που απαιτεί τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων τα οποία σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ανησυχία για διαρροή δεδομένων των θυμάτων

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για «σοβαρές παραλείψεις συμμόρφωσης και αποτυχημένες διορθώσεις» που αποκάλυψαν ευαίσθητες πληροφορίες θυμάτων. Περισσότερα από 1.200 θύματα ταυτοποιήθηκαν στα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

«Η απροθυμία να αποκαλυφθούν πλήρως πληροφορίες ή να διευρυνθούν οι έρευνες, έχει αφήσει πολλά θύματα να αισθάνονται εκ νέου τραυματισμένα και να έχουν υποστεί αυτό που περιγράφουν ως «θεσμική εκφοβιστική συμπεριφορά»», ανέφεραν οι ειδικοί.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκάλυψε τους δεσμούς του Έπσταϊν με πολλά εξέχοντα πρόσωπα στην πολιτική, το χώρο των επιχειρήσεων, τον ακαδημαϊκό χώρο και τη showbiz, τόσο πριν όσο και μετά την παραδοχή της ενοχής του το 2008 για κατηγορίες πορνείας, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή το 2019, λίγες μέρες αφότου συνελήφθη ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία, μια εκδοχή που αμφισβητείται έντοντα μέχρι σήμερα.