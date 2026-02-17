Στο «μικροσκόπιο» των βρετανικών Αρχών οι πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες

Της πτήσεις με τις οποίες ο Αμερικανός καταδικασμένος χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν έστελνε στο Ηνωμένο Βασίλειο γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα έχει ξεκινήσει να ερευνά η βρετανική αστυνομία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και με βάση τους ισχυρισμούς που προέκυψαν από τα αρχεία του Έπσταϊν,

οι αρχές δέχονταν πιέσεις να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις.

«Εξετάζουμε τις πληροφορίες αναφορικά με τις ιδιωτικές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ (του Λονδίνου) μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφερε η αστυνομία του Έσσεξ, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται αυτό το αεροδρόμιο του βορειοανατολικού Λονδίνου.

Η αστυνομία, που θα πρέπει να καθορίσει αν επαρκούν οι πληροφορίες για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δεν έκανε καμία αναφορά στο όνομα του τέως πρίγκιπα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το θέμα, δηλώνοντας ότι «ενημερώθηκε κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες που συνδέονται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου δεν έλαβαν σωστά υπόψη τις ουσιαστικές αποδείξεις για το θέμα αυτών των πτήσεων».

Σε περιδίνηση το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο 65χρονος τέως πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της φιλίας του με τον Έπσταϊν, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία. Ο Άντριου αρνείται ότι έχει κάνει οτιδήποτε επιλήψιμο και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια μετά την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση φακέλων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Ταυτόχρονα, τις τελευταίες εβδομάδες, οι αποκαλύψεις από τους φακέλους έχουν βυθίσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυπουργίας του, μετά τον διορισμό ενός γνωστού του Έπσταϊν, του Πίτερ Μάντελσον, ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.