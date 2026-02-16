Jikipedia: Όλα τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν έγιναν πλατφόρμα στο στιλ Wikipedia

Ένα νέο project, ένα περίεργο όνομα και ένα πολύ σκοτεινό θέμα: η Jikipedia είναι μια εναλλακτική Wikipedia που περιλαμβάνει εκατοντάδες πρόσωπα, τοποθεσίες και περιστατικά που εμφανίζονται στα δημοσιοποιημένα email του Τζέφρι Έσπταϊν, μετατρέποντας έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σε μια online εγκυκλοπαίδεια.



Τι είναι το Jmail και τι το Jikipedia

Το Jmail είναι ένα πρόγραμμα που οι δημιουργοί του, Ράιλι Γουολτς και Λουκ Άιγκελ, έφτιαξαν για να αναβιώσουν την πληροφορία που έχει έρθει στη δημοσιότητα από το αρχείο του Έπσταϊν σε ένα περιβάλλον που θυμίζει Gmail και inbox μιας θυρίδας με όλα όσα έχουν δημοσιευτεί μετά την έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Η Jikipedia από την άλλη είναι μια μετεξέλιξη της Wikipedia: μια πλατφόρμα στο ίδιο στιλ που περιλαμβάνει σελίδες που έχουν δημιουργηθεί με την ΑΙ για τα πρόσωπα, τις ιδιοκτησίες και τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο Jmail.

We built Jikipedia, a new wiki that compiles Jmail data into exhaustive reports on key figures in the Epstein scandal.



It lists all recorded visits to Epstein's estates, each person's possible knowledge of Epstein's crimes and laws that they may have violated.



Here is… pic.twitter.com/QOSWsQKMKd — Jmail (@jmailarchive) February 14, 2026

Πώς λειτουργεί η Jikipedia

Το Jikipedia βασίζεται αποκλειστικά στο επίσημο αρχείο με τα emails του Έπσταϊν όπως αυτά δημοσιεύονται στο Jmail. Το συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται (προφανώς κάποιο μεγάλο LLM, όπως το Gemini) διάβασαν τα εκατοντάδες χιλιάδες mail και έβγαλαν από αυτά ονόματα, προσωπικά στοιχεία, ημερομηνίες επισκέψεων, συχνότητα επαφών και λεκτικές αναφορές σε πιθανές παράνομες πράξεις.



Κάθε προφίλ είναι σχεδιασμένο να έχει ουδέτερο τόνο στο στιλ της Wikipedia, αλλά να προέρχεται μόνο από τα email και τις συνοδευτικές σελίδες που αναφέρονται στο αρχείο, χωρίς να ενισχύεται από εξωτερικές πηγές ή «φήμες».

Οι σελίδες περιλαμβάνουν:

• Στατιστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αριθμούς email, συνομιλιών και χρονικών στιγμών)

• Κορυφαίες επαφές και συνεργάτες, με βάση τη συχνότητα αναφοράς.

• Αναφορές σε επισκέψεις στις ιδιοκτησίες του Έπσταϊν

• Αναφορές σε πιθανές νομικές πτυχές (π.χ. νόθευση, συνωμοσία, απόκρυψη στοιχείων) βασιζόμενες σε Αμερικανικά νομικά κείμενα.



Κάθε προφίλ περιλαμβάνει και άμεσους συνδέσμους πίσω στα αρχικά email στο Jmail, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να αποδείξει την προέλευση της πληροφορίας.



Ποιοι είναι οι «στόχοι» της Jikipedia

Τα πρώτα προφίλ που εμφανίζονται στην Jikipedia χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Άνθρωποι – προσωπικοί συνεργάτες, προσωπικό, τραπεζίτες, νομικοί, πολιτικοί και διασημότητες.

2. Τόποι – οι ιδιοκτησίες του Έπσταϊν και οι πιθανές συνομιλίες και επισκέψεις που καταγράφονται στα email.

3. Θέματα/πρακτικές – π.χ. πρακτικές που επιτρέπουν ή προστατεύουν την αποφυγή ποινικών διώξεων, μεταφορές θυμάτων, διοργανώσεις εκδηλώσεων κ.λπ.



Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα: το προφίλ της Λέσλι Γκροφ, για πολλά χρόνια βοηθού του Έπσταϊν, περιλαμβάνει περισσότερα από 230.000 email στο σύστημα, με αναφορές ακόμη και στο ότι είχε αποφύγει ποινές μέσω μιας συμφωνίας που έγινε το 2007 για να την προστατέψει. Το ίδιο το προφίλ εμφανίζει τον όγκο της επικοινωνίας, τους πιο συχνούς συνεργάτες, επισκέψεις στις ιδιοκτησίες και πιθανές αναφορές σε πράξεις που εμπίπτουν σε αμερικανικά νομικά πλαίσια.

Το παιχνίδι της διαφάνειας

Η Jikipedia χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένα πολύτιμο εργαλείο διαφάνειας που επιτρέπει σε δημοσιογράφους, δικηγόρους και ερευνητές να βρουν συνδέσμους, χρονολογικές ακολουθίες και μοτίβα που είναι σχεδόν αδύνατο να ανακαλύψουν μέσα σε μεμονωμένα αρχεία. Ταυτόχρονα, οι δημιουργοί της Jmail αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες δεν είναι πάντα ακριβείς. Το περιεχόμενο των email έχει συχνά προβλήματα κωδικοποίησης και η ανάλυση της AI μπορεί να αντλεί λανθασμένες συνδέσεις ή να παρερμηνεύει προθέσεις και πλαίσια.

Το ίδιο το Jmail ανακοινώνει ότι θα προσθέσει σύντομα ένα σύστημα επισημάνσεων και επικύρωσης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να υποδείξουν λάθη και να ζητούν αλλαγές στα προφίλ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει κριτική για τον τρόπο με τον οποίο μια τέτοια πλατφόρμα μπορεί να σχηματίσει δημόσια άποψη για άτομα που είναι ακόμη σε διαδικασία ελέγχου, ή που δεν έχουν καταδικαστεί, αλλά εμφανίζονται συχνά στα email.

