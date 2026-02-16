Αυτοί είναι όλοι οι celebrities που εμπεριέχονται στα αρχεία Έπσταϊν - Στο φως η πλήρης λίστα

Δεν έχει τέλος ο πάταγος που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με εκατομμύρια email, έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή και τις επαφές του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία να είναι πλέον προσβάσιμα στο κοινό.

Σύμφωνα με την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, το σύνολο του υλικού που έχει στη διάθεσή του το αμερικανικό κράτος έχει βγει στη δημοσιότητα, ενώ αναταράξεις αναμένεται να προκαλέσει και ένας οριστικός κατάλογος 305 προσώπων υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων celebrities και πολιτικών που έστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Κογκρέσο.

Ήδη το τελευταίο «μαζικό κύμα» δημοσιοποίησης των αρχείων έχει φέρει «πονοκέφαλο» σε πολλά δημόσια πρόσωπα, που βρίσκονται αντιμέτωπα με σφοδρή κριτική λόγω της φερόμενης -λιγότερο ή περισσότερο στενής- σχέσης τους με τον Έπσταϊν. Τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα: από τον Μπιλ Κλίντον και τον φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι μέχρι την πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε Μάριτ.

Φυσικά δεν είχαν όλοι ούτε το ίδιο επίπεδο σχέσης αλλά ούτε βέβαια η αναφορά τους στα αρχεία καταδεικνύει από μόνη της, κάποιου είδους εμπλοκή στα ειδεχθή σεξουαλικά εγκλήματα του Έπσταϊν.

Πολλά από τα ονόματα που βρίσκονται στη μακρά λίστα, έχουν εδώ και καιρό συνδεθεί με τον επιχειρηματία, όπως της Γκισλέιν Μάξγουελ και του πρώην πρίγκιπα Άντριου της Αγγλίας. Άλλα εμφανίζονται για πρώτη φορά.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η λίστα περιλαμβάνει τραγουδιστές, ηθοποιούς, επιχειρηματίες και επιχειρηματίες, νεκρούς και ζωντανούς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα αρχεία τουλάχιστον μία φορά.

Στα αρχεία αναφέρονται celebrities από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως η Μπιγιονσέ, ο Μπρους Σπρίνγκστιν, η Σερ, ο Τζέι Ζι. Αλλά και πολλοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου βέβαι του νυν προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Εμπεριέχονται ακόμα τα ονόματα της Μισέλ Ομπάμα, ο Μάρκο Ρούμπιο και οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον.

Τα ονόματα εμφανίζονται σε «ευρεία ποικιλία συμφραζομένων», όπως τόνισε η Πάμ Μπόντι και αναπληρωτής της, Τοντ Μπλανς.

Περιλαμβάνονται ακόμα οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Νταϊάνα Ρος, Μελίντα Γκέιτς, Τάκερ Κάρλσον και η Μέγκαν Μαρκλ.

«Κανένα αρχείο δεν παρακρατήθηκε ή δεν διαγράφηκε με βάση την αμηχανία, τη βλάβη της φήμης ή την πολιτική ευαισθησία, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κυβερνητικού αξιωματούχου, δημόσιου προσώπου ή ξένου αξιωματούχου», αναφέρεται στην επιστολή που συνοδεύει τη δημοσιοποίηση του καταλόγου.

Η κατηγοριοποίηση των αρχείων

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, τα αρχεία έχουν κατηγοριοποιηθεί στις εξής θεματικές ενότητες:

Τζέφρι Έπσταϊν,

Γκισλέιν Μάξγουελ,

αρχεία καταγραφής πτήσεων ή ταξιδιωτικά αρχεία,

άτομα που κατονομάζονται σε σχέση με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν,

λεπτομέρειες για εταιρικές, μη κερδοσκοπικές, ακαδημαϊκές ή κυβερνητικές οντότητες με δεσμούς με τον Έπσταϊν,

συμφωνίες ασυλίας που αφορούν τον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του,

εσωτερικές επικοινωνίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

όλες οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν,

τεκμηρίωση της κράτησης και του θανάτου του Έπσταϊν.

«Όπως συζητήθηκε στις επιστολές του Υπουργείου προς το Κογκρέσο στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και 29 Ιανουαρίου 2026 (οι Προηγούμενες Επιστολές EFTA), τα προνόμια που ίσχυαν για τα αποκρυφθέντα αρχεία ήταν το απόρρητο της διαδικασίας διαβούλευσης, το απόρρητο του προϊόντος εργασίας και το απόρρητο δικηγόρου-πελάτη», τονίζεται στην επιστολή.