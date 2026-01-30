Πάνω από 3 εκ. νέες σελίδες για τον Έπσταϊν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ: «Δεν προστατεύσαμε τον Τραμπ»

Περισσότερες από 3 εκατομμύρια νέες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν δίνει στη δημοσιότητα το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/1) ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς.

Σε μια τεταμένη συνέντεξη Τύπου, ο Μπλανς δήλωσε ότι το υλικό θα περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες, οι οποίες θα έχουν «εκτεταμένες επεξεργασίες».

«Υπάρχει δίψα για πληροφορίες που δεν θα ικανοποιηθεί»

Σύμφωνα με τον Guardian, o Μπλανς τόνισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει συμπεριλάβει το υλικό σε 3,5 εκατομμύρια σελίδες προκειμένου να εφαρμόσει τον σχετικό νόμο που ψηφίστηκε για την «διαφάνεια σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν». Πρόσθεσε ότι τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες εμπορικής πορνογραφίας και εικόνες «που κατασχέθηκαν από τις συσκευές του Έπσταϊν».

«Μπορώ να διαβεβαιώσω ότι συμμορφωθήκαμε με τον νόμο. Δεν προστατεύσαμε τον Πρόεδρο Τραμπ. Δεν προστατεύσαμε και δεν προστατεύουμε κανέναν, νομίζω ότι υπάρχει μια ‘πείνα’ ή ‘δίψα’ για πληροφορίες που δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθεί από την εξέταση αυτών των εγγράφων. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό», υπογράμμισε ο Μπλανς.

«Η προσπάθεια συλλογής (στοιχείων) από το υπουργείο είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες από 6 εκατομμύρια σελίδες να αναγνωριστούν ως πιθανώς εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων email του υπουργείου και του FBI, περιλήψεις συνεντεύξεων, εικόνες, βίντεο και διάφορα άλλα υλικά που συλλέχθηκαν και δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαφόρων ερευνών και διώξεων που κάλυπτε ο νόμος», δήλωσε ο Μπλανς.

«Δεν υπάρχουν νέα ονόματα»

Μια μεγάλη ποσότητα εγγράφων ανέβηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο το υπουργείο εξήγησε ότι τα έγγραφα αντλήθηκαν από πρωτογενείς πηγές που εκτείνονται σε διάστημα άνω των 20 ετών, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων της Φλόριντα και της Νέας Υόρκης κατά του Έπσταϊν, της δίωξης της Γκισλέιν Μάξγουελ, των ερευνών για τον θάνατο του Έπσταϊν και πολλαπλών ερευνών του FBI.

Σύμφωνα με την επιστολή, 200.000 σελίδες διαγράφηκαν ή παρακρατήθηκαν με βάση διάφορα νομικά προνόμια, όπως του απορρήτου δικηγόρου-πελάτη.

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρχαν νέα ονόματα στα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν, ο Μπλανς είπε ότι δεν είχε τίποτα να μοιραστεί. Όπως επισήμανε, το υλικό αυτό επιβεβαίωσε αυτό που «ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει εδώ και χρόνια... το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη σχέση του, και την έλλειψή της, με τον κ. Έπσταϊν, και τι πίστευε για τον κ. Έπσταϊν».