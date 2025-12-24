Ο Έπσταϊν «καίει» ξανά τον Άντριου: Ο «Αόρατος Άνθρωπος» από τα Ανάκτορα ζητά «ακατάλληλους φίλους»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο Έπσταϊν στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται ενεργά ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Κάρολου, Άντριου Μαουντμπάντεν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ συνεχίζει να δίνει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη δράση και τους διάσημους «φίλους» του άλλοτε ισχυρού Αμερικάνου επιχειρηματία με τα στοιχεία που έρχονται στο φως να «καίνε» τον Βρετανό γαλαζοαίματο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ανάμεσα στα πολυάριθμα αρχεία, εμφανίστηκε και ένα email που στάλθηκε από ένα άτομο με το όνομα «Α» ο οποίος ανέφερε ότι βρισκόταν στα Ανάκτορα του Μπαλμόραλ. Συγκεκριμένα, ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ να του στείλει «ακατάλληλους φίλους».

Incredible



Email exchange between Prince Andrew and Ghislaine Maxwell



Andrew - I’m over on these dates if you can find me some inappropriate friends



Maxwell - So far we can only find you appropriate friends



He bought his way out of this



Grim



pic.twitter.com/lD2gwATmid — Stuzi 🐝🐝 (@stuzi_pants) December 23, 2025

Το μήνυμα φέρει την ημερομηνία 16 Αυγούστου 2001 και ξεκινά ως εξής: «Είμαι εδώ πάνω στην καλοκαιρινή κατοικία Balmoral με τη βασιλική οικογένεια. Πώς είναι το Λος Άντζελες; Μου βρήκες μερικούς νέους ακατάλληλους φίλους;» πριν υπογράψει «τα λέμε xxx».



Η απάντηση της Μάξγουελ στον «Αόρατο Άνθρωπο»

Ο αποστολέας κατείχε την ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση «abx17@dial.pipex.com» ενώ το όνομά του εμφανιζόταν ως «Ο Αόρατος Άνθρωπος».

Την ίδια ημέρα, η Μάξγουελ απάντησε «Λυπάμαι πολύ που σας απογοητεύω, ωστόσο η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί. Κατάφερα να βρω μόνο κατάλληλους φίλους».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, το Ανώτατο Δικαστήριο εντόπισε μια διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - aace@dial.pipex.com - η οποία βρισκόταν στον τηλεφωνικό κατάλογο του Έπσταιν κάτω από μια επαφή με την ένδειξη «Δούκας της Υόρκης».

Μια περαιτέρω ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της Μάξγουελ και του «Αόρατου Ανθρώπου», που δημοσιεύθηκε επίσης την Τρίτη, δείχνει το ψευδώνυμο που συνδέεται και με τις δύο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα, που στάλθηκαν τον Φεβρουάριο του 2002, συζητούν για ένα ταξίδι στο Περού.

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου με την Γκισλέν Μάξγουελ / Reuters

Η Μάξγουελ αρχικά προώθησε ένα email στον «Αόρατο Άνθρωπο» στη διεύθυνση abx17@dial.pipex.com με λεπτομέρειες για τα σχέδιά της για μια επίσκεψη στη χώρα της Νότιας Αμερικής, ρωτώντας τον «Τι πιστεύετε [?]. Σχετικά με τα κορίτσια... πόσο χρονών είναι; Αμφιβάλλω αν θα βρει κάποια εδώ, αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε».

Μια απάντηση από τον «Αόρατο Άνθρωπο» αποστέλλεται στην Μάξγουελ μέσω της άλλης διεύθυνσης «aace@dial.pipex.com» με σχόλια όπως: «Όσον αφορά το φαγητό, είμαι πολύ άνετος και θα προσαρμοστώ σε ό,τι σχεδιάζει […] Όσο για τα κορίτσια, το αφήνω αποκλειστικά σε εσάς και τον Χουάν Εστομπάν!».

Σε μια μεταγενέστερη ανταλλαγή, τον Μάρτιο του 2002, η Μάξγουελ προωθεί ένα email στη διεύθυνση aace@dial.pipex.com, το οποίο ξεκινά ως εξής: «Νόμιζα ότι θα θέλατε να δείτε τι έστειλα». Το email φαίνεται στη συνέχεια να αντιγράφει ένα σημείωμα που στάλθηκε σε κάποιον άλλο και άρχιζε ως εξής: «Μόλις έδωσα στον Άντριου τον αριθμό τηλεφώνου σου [sic]».

«Κάποια αξιοθέατα, κάποια δίποδα αξιοθέατα (διαβάστε έξυπνα, αρκετά διασκεδαστικά και από καλές οικογένειες) και θα είναι πολύ χαρούμενος».