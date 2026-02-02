Σάλος στη Νορβηγία με τα μηνύματα της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ στον Έπσταϊν - «Είσαι γοητευτικός»

Νέο σκάνδαλο ταράζει τα Ανάκτορα της Νορβηγίας αυτή τη φορά με πρωταγωνίστρια την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ σύζυγο του διαδόχου του θρόνου, Χάακον.

H 52χρονη πριγκίπισσα πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα της χώρας της μετά την αποκάλυψη ότι εμπλέκεται, τρόπον τινά, στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το όνομα της μέλλουσας βασίλισσας της Νορβηγίας εμφανίζεται τουλάχιστον 1.000 φορές στα εκατομμύρια νέα έγγραφα του θηριώδους φακέλου που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή, σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG. Τα μηνύματα μεταξύ των δύο χρονολογούνται από το 2011 έως το 2014.

Σε ένα email, η Μέτε-Μάριτ ρώτησε τον Τζέφρι Έπσταϊν αν ήταν «ακατάλληλο ως μητέρα να χαρίσω φωτογραφία με δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του δωματίου του 15χρονου γιου μου» ενώ σε ένα άλλο αποκαλούσε τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα «πολύ γοητευτικό». «Πάντα με κάνεις να χαμογελώ. Επειδή μου γαργαλάς το μυαλό» συνέχισε.

Στη συνέχεια της επικοινωνίας τους, ο Έπσταϊν της είπε ότι βρισκόταν στο Παρίσι «για κυνήγι συζύγου» το 2012 με εκείνη να του απαντά ότι η γαλλική πρωτεύουσα είναι «καλή για μοιχεία» και ότι «οι Σκανδιναβές είναι καταλληλότερες για σύζυγοι».

Norway's crown princess, whose son goes on trial Tuesday for rape, found herself embroiled in another scandal this weekend after newly unsealed files revealed her unexpected friendship with late US sex offender Jeffrey Epstein.https://t.co/AuzAqY8ugm pic.twitter.com/ZvkZKBPmng — AFP News Agency (@AFP) February 1, 2026

«Προσπαθώ ακόμα να ξεπεράσω το σοκ ότι στην πραγματικότητα ψάχνεις για σύζυγο...» απάντησε η πριγκίπισσα.

«Δύο Νορβηγοί [sic] εδώ, 24 και 25... Μου αρέσει το Όσλο», έγραψε ο Έπσταϊν με τη Μέτε-Μάριτ να του απαντά «Θεέ μου! Πρέπει να είσαι μεθυσμένος, ορθογραφικό λάθος. Τα κορίτσια είναι 24 και 25 χρονών; Κι εμένα μου αρέσει το Όσλο. Πάρε με αύριο τηλέφωνο».

«Ντροπιαστική η φιλία μας»

Το Σάββατο, η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ αναφέρθηκε στην «ντροπιαστική» φιλία της με τον καταδικασμένο επιχειρηματία που αυτοκτόνησε το 2019 στη φυλακή, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

«Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό», ανέφερε σε ανακοίνωση που έστειλαν στο AFP τα Ανάκτορα.

Η 52χρονη δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνη «για το ότι δεν έλεγξε το ιστορικό του Έπσταϊν πιο προσεκτικά και δεν κατάλαβε αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν». Ωστόσο, το 2011, η Μέτε-Μάριτ έγραψε στον Έπσταϊν ότι τον είχε «αναζητήσει στο Google», προσθέτοντας «δεν φαινόταν και πολύ καλό» και τελειώνοντας την πρόταση με ένα χαμογελαστό emoji χωρίς να διευκρινίζει σε τι αναφερόταν.

Κανένα από τα email που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν έχει συνδέσει ποτέ την πριγκίπισσα με το κύκλωμα πεδαιραστίας του Έπσταϊν, με το παλάτι να τονίζει ότι η 52χρονη δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του παιδεραστή.

Σύμφωνα πάντα με τα Ανάκτορα, η Μέτε-Μάριτ είχε διακόψει την επαφή με τον Έπσταϊν το 2014 επειδή ένιωθε ότι «προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τη σχέση του με την πριγκίπισσα ως μοχλό πίεσης προς άλλους ανθρώπους».



Η αποκάλυψη έρχεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν την έναρξη της δίκης του πρώτου της γιου, τον οποίο είχε αποκτήσει εκτός βασιλικής οικογένειας, ο οποίος κατηγορείται για σωρεία αδικημάτων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο βιασμός, η χρήση ναρκωτικών ουσιών αλλά και οι απειλές θανάτου προς τρίτους.