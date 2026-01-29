Νορβηγία: Μόνος με 38 κατηγορίες ο Μάριους Μποργκ - «Δεν θα πάμε στη δίκη» ξεκαθαρίζουν τα Ανάκτορα

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας και μέλλουσας βασίλισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου σε μια μακρά δίκη η οποία αναμένεται να διαρκέσει ακόμη και 6 εβδομάδες.

Ο 29χρονος Μάριους φέρει βαρύτατες κατηγορίες μεταξύ των οποίων την απόπειρα βιασμού της πρώην κοπέλας του, απειλές θανάτου, συστηματικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα Ανάκτορα.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, μια νέα καταγγελία προστέθηκε στο ήδη πλούσιο κατηγορητήριο με 6 νέες κατηγορίες να επιβαρύνουν την ήδη εύθραυστη θέση του πρωτότοκου της Μέτε-Μάριτ.

Τον «άδειασαν» τα Ανάκτορα

Ο νεαρός, που δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Όσλο στις 3 Φεβρουαρίου για να απολογηθεί. Ωστόσο, ενώ κάποιος θα περίμενε η οικογένειά του να βρίσκεται στο πλευρό του, ο Μάριους θα πρέπει να υπομείνει τη διαδικασία μόνος του αφού τα Ανάκτορα ξεκαθάρισαν πως κανένα μέλος της βασιλικής οικογένειας δεν θα δώσει το παρών.

Η ενημέρωση έρχεται καθώς, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, κατατέθηκε νέα καταγγελία για φερόμενη διακίνηση 3,5 κιλών μαριχουάνας αλλά και παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τον 29χρονο. Σε δήλωσή του, ο Πρίγκιπας Διάδοχος Χάακον δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει τα νέα δεδομένα και ότι θα ακολουθήσουν το πρόγραμμά τους κανονικά. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η μητέρα του Μάριους θα κάνει ολιγοήμερες διακοπές στην εξοχική κατοικία της βασιλικής οικογένειας.

«Σκεφτόμαστε πολύ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (σ.σ. θύματα) σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τα ίδια, τις οικογένειές τους, όσους τους αγαπούν. Νοιαζόμαστε για εκείνους. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς περνάτε μια δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου. Είμαι βέβαιος και έχω εμπιστοσύνη ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δίκη θα εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι θα διεξαχθεί με τον πιο ομαλό, σωστό και δίκαιο τρόπο» ανέφερε στην ανακοίνωσή του στους δημοσιογράφους ο πρίγκιπας Χάακον.

«Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν είναι μέλος της Βασιλικής Οικογένειας, επομένως από αυτή την άποψη θα πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του μόνος του. Αλλά τον αγαπάμε, φυσικά, και είναι ένα σημαντικό μέρος της οικογένειάς μας. Και είναι πολίτης της Νορβηγίας. Μέσω αυτού, έχει τις ίδιες ευθύνες με όλους τους άλλους, αλλά και τα ίδια δικαιώματα» προσέθεσε ο διάδοχος του θρόνου.

«Θα παρακολουθήσουμε την υπόθεση όσο καλύτερα μπορούμε μέσω των μέσων ενημέρωσης καθ' όλη τη διάρκειά της» κατέληξε.