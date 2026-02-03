Οργή στη Βρετανία: Η Σάρα έλεγε στον Έπσταϊν τα ερωτικά των παιδιών της - Τον συνάντησαν για δείπνο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση που είχε αναπτύξει η τέως Δούκισσα της Υόρκης, Σάρα Φέργκιουσον, με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που έκανε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, η Σάρα Φέργκιουσον φέρεται να επισκέφθηκε τον χρηματιστή λίγο μετά την αποφυλάκισή του μαζί με τις δυο κόρες της, πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη. Η συνάντηση φέρεται να έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2009, όταν οι κόρες της ήταν μόλις 19 και 20 ετών.

Ο Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019, είχε εκτίσει 12 μήνες φυλάκισης για έκθεση παιδιών στην πορνεία και τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Συγκεκριμένα, σε ένα από τα email που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Έπσταϊν ενημερώνει τη Γκισλέιν Μάξγουελ ότι «Η Φεργκ και τα δύο κορίτσια ήρθαν χθες». Μάλιστα, την προηγούμενη μέρα η Σάρα του έγραφε: «Σε ποια διεύθυνση θα έρθουμε; Θα είμαι εγώ, η Μπέατρις και η Ευγενία. Θα φάμε μεσημεριανό;».

Στη συνέχεια, τα ηλεκτρονικά μηνύματα φέρονται να δείχνουν ότι όλοι τους συναντήθηκαν στην έπαυλη του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς, όπου τούς σέρβιρε λαζάνια λαχανικών που είχε ετοιμάσει ένας Παριζιάνος σεφ.

Σύμφωνα με την Express.co.uk, ο Έπσταϊν αποκάλυπτε ότι «Ήταν η πρώτη που γιόρτασε την απελευθέρωσή μου με τις δύο κόρες της. Με επισκέφτηκε με έναν αστυνομικό να κάθεται στη ρεσεψιόν μου. Μου ζήτησε βοήθεια για τα φιλανθρωπικά της ιδρύματα».

Η Σάρα αποκάλυπτε την ερωτική ζωή των παιδιών της

Παράλληλα, το τέως μέλος της αγγλικής βασιλικής οικογένειας φέρεται να συζητούσε με τον καταδικασμένο χρηματιστή την ερωτική ζωή των παιδιών της. Σε ένα από τα επίμαχα emails η Φέργκι λέει «Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Απλώς περιμένω την Ευγενία να επιστρέψει από ένα άθλιο Σαββατοκύριακο».

Το μήνυμα, που στάλθηκε τον Μάρτιο του 2010, θα έπρεπε να ήταν περίπου την εποχή που η Ευγενία γιόρταζε τα 20ά γενέθλιά της, πιθανώς με τον τότε φίλο της Τζακ Μπρούκσμπανκ, τον οποίο παντρεύτηκε τελικά το 2018.



Μια άλλη ανταλλαγή, με ημερομηνία Ιούλιο του 2010, έδειχνε τον Έπσταϊν να ρωτάει τη Φέργκι αν μπορούσε να «πει γεια» στην Ευγενία και την αδερφή της Βεατρίκη κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο.

Η απάντηση της Φέργκιουσον ανέφερε ότι η Βεατρίκη ήταν στο Λονδίνο με τον Άντριου, ενώ η Ευγενία ήταν «μακριά με ένα κουλ αγόρι».

Η πρόσφατη σειρά εγγράφων ρίχνει επίσης περαιτέρω φως στις σχέσεις του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένης μιας φωτογραφίας του πρώην πρίγκιπα που φαίνεται να γονατίζει στα τέσσερα πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος.