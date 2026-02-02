Νορβηγός πρωθυπουργός: Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ να δώσει εξηγήσεις για τη φιλία με τον Έπσταϊν

Σάλο έχουν προκαλέσει στη Νορβηγία όσα αποκαλύπτονται για τη σχέση που είχε η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ με τον Τζέφρι Έπσταϊν.



Ενδεικτικές του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί για τη σύζυγο του διαδόχου της σκανδιναβικής χώρας, είναι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Γιόνας Γκαρ Στέρε ότι η πριγκίπισσα επέδειξε εσφαλμένη κρίση στις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Πρόσθεσε, δε, ότι η ίδια όπως και άλλοι εξέχοντες Νορβηγοί που κατονομάστηκαν στα τελευταία έγγραφα που δημοσιεύθηκαν, θα πρέπει να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εμπλοκή τους με τον αποθανόντα χρηματιστή. «Έχουμε διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που προέκυψαν έχουν ρίξει περισσότερο φως στο θέμα από ό,τι είχε ειπωθεί προηγουμένως», επισήμανε ο Στέρε. «Ίσως είναι λογικό να πούμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουν την έκταση των επαφών που έχουν πραγματοποιηθεί».

«Μετανιώνω βαθιά γι’ αυτό»

«Πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που δεν διερεύνησα διεξοδικότερα το υπόβαθρο του Έπσταϊν και που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα τι είδους άνθρωπος ήταν», δήλωσε η Μέτε Μάριτ στο Reuters μέσω των ανακτόρων.



«Λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό και είναι μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβω. Επέδειξα κακή κρίση και μετανιώνω που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό».



Η γενικά χαμηλών τόνων μοναρχία είναι δημοφιλής στους 5,6 εκατομμύρια κατοίκους της Νορβηγίας.



Περίπου 70% των Νορβηγών υποστηρίζουν τη μοναρχία ως θεσμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Norstat για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK που διεξήχθη σε 1.030 άτομα τον Ιανουάριο.