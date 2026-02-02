Δημοψήφισμα, Βαρουφάκης και Έπσταϊν: Αποκαλύψεις από email με την Αριάνα Ροθτσάιλντ

Στην καρδιά της ελληνικής κρίσης, η παραίτηση του υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη φαίνεται ότι υπήρξε αντικείμενο συζήτησης στους μεγάλους χρηματοοικονομικούς κύκλους.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν με την Αριάνα ντε Ροθτσάιλντ, μέσα από την τεράστια «δεξαμενή» των emails και άλλων εγγράφων που κατέστησαν δημόσια κυρίως μετά τις νομικές έρευνες για τις παράνομες δραστηριότητές του και τους συνεργούς του, υπάρχει επικοινωνία που δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιδίωξε την αντικατάσταση του Βαρουφάκη και προώθησε τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο στη θέση του, με στόχο να κερδίσει πολύτιμο χρόνο ενόψει κρίσιμων διαπραγματεύσεων στην Ευρωζώνη.



Η Ροθτσάιλντ σημειώνει την αναμονή για τη Σύνοδο Κορυφής, όπου οι ευρωπαίοι ηγέτες προσδοκούσαν μια λύση, ενώ ο Έπσταϊν σχολιάζει ότι η αλλαγή δεν απλοποιεί την κατάσταση για την Ελλάδα· αντιθέτως, φέρνει νέα πίεση, καθώς θα απαιτηθούν συγκεκριμένες λύσεις.

Το ύφος των μηνυμάτων υπογραμμίζει την ένταση και την αβεβαιότητα της περιόδου, αλλά και το πώς οι διεθνείς παρατηρητές παρακολουθούσαν στενά κάθε πολιτική κίνηση στην Αθήνα.



Τα emails αποκαλύπτουν μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική κυβέρνηση, όπου προσωπικές αποφάσεις συνδέονται άμεσα με τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Η αντικατάσταση Βαρουφάκη με Τσακαλώτο φαίνεται πως δεν ήταν απλώς μια αλλαγή προσώπων· ήταν μια στρατηγική κίνηση που αντικατοπτρίζει τις πιέσεις, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής εκείνης της εποχής.

Δείτε το επίμαχο μέιλ: