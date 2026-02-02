«Είμαι σεξουαλικό αρπακτικό πρώτης κατηγορίας»: Στο φως νέο βίντεο με τον Έπσταϊν

Ως «σεξουαλικό αρπακτικό πρώτης κατηγορίας» περιέγραφε τον εαυτό του ο Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με ένα απόσπασμα συνέντευξης που εντοπίστηκε στο προσωπικό του αρχείο και το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας μετά τη διαρροή που έκανε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα νέα ντοκουμέντα (σχεδόν 3 εκατομμύρια σελίδες) περιλαμβάνουν 180.000 φωτογραφίες και τουλάχιστον 2.000 βίντεο. Στο νέο οπτικοακουστικό υλικό, ο Επστάιν φοράει μαύρο πουκάμισο και γυαλιά μυωπίας και κάθεται απέναντι από δημοσιογράφο (ο οποίος δεν εμφανίζεται στην οθόνη αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον) απαντώντας στις ερωτήσεις.

«Είσαι ίδιος ο διάβολος»

Η πρώτη ερώτηση που του τέθηκε ήταν κατά πόσο θεωρεί ότι «είναι ο ίδιος ο Διάβολος». «Όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη», απαντά ο καταδικασμένος παιδεραστής, προτού ο δημοσιογράφος επιμείνει «Είναι μια σοβαρή ερώτηση. Νομίζεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;». Ο Έπσταϊν λέει: «Δεν ξέρω. Γιατί το λες αυτό;» με τον δημοσιογράφο να εξηγεί, «επειδή έχεις όλα τα χαρακτηριστικά». Τότε, ο Έπσταϊν τον διακόπτει και λέε «Όχι, ο διάβολος με τρομάζει», σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Τι είσαι, σεξουαλικό αρπακτικό κατηγορίας τρία;», ρωτά ο άνδρας με τον Επστάιν να απαντά: «κατηγορίας ένα. Είμαι ο χαμηλότερος».

Ο Μπάνον υπηρέτησε στο Λευκό Οίκο τους πρώτους επτά μήνες της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Δεν είναι σαφές πότε και πού γυρίστηκε η συνέντευξη, ποιος τράβηξε το βίντεο ή γιατί ο Μπάνον μιλούσε στον Επστάιν.

Στη συνέχεια ρωτά τον Επστάιν αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα» για να πάρει την απάντηση «όχι δεν είναι, επειδή τα κέρδισα». Όταν του επισημάνθηκε ότι ο πλούτος του προήλθε από το να «συμβουλεύει τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο που κάνουν κακά πράγματα», ο Επστάιν απάντησε ότι «η ηθική είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα». Στη συνέχεια ισχυρίζεται ότι δώρισε χρήματα για να βοηθήσει στην εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στο Πακιστάν και την Ινδία.