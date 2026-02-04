Τα τελευταία λεπτά του Τζέφρι Έπσταϊν και οι πρώτες στιγμές μετά την αυτοκτονία - «Τα έκανα θάλασσα»

Ντοκουμέντα που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, το 2019, περιλαμβάνονται στα εκατομμύρια νέων εγγράφων που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, δύο έγγραφα, που αφορούν μια έρευνα από το Γραφείο του FBI στη Νέα Υόρκη και μια έκθεση από το Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο, περιλαμβάνουν δεκάδες φωτογραφίες του καταδικασμένου παιδόφιλου αφότου βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου του 2019.

Την ημέρα πριν από τον θάνατό του, στις 9 Αυγούστου, ο Έπσταϊν, πήγε το πρωί στο δικαστήριο και ο συγκρατούμενός του έφυγε το απόγευμα. Ο αξιωματικός στην έκθεση ανέφερε ότι ο συγκρατούμενος του Έπσταϊν «πιθανώς να μην επιστρέψει, επομένως ο Έπσταϊν θα χρειαστεί έναν συγκρατούμενο κατά την επιστροφή του από την επίσκεψη του δικηγόρου του».

Εκείνο το βράδυ, ο Έπσταϊν πραγματοποίησε ένα τηλεφώνημα 20 λεπτών, αλλά η αναφορά δεν γράφει με ποιον επικοινώνησε. Ο χρηματιστής είχε τη δυνατότητα να κάνει την κλήση από το δωμάτιο του ντους και ένας αστυνομικός κάλεσε τον αριθμό για αυτόν επειδή δεν είχε ρυθμίσει τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου του και το PIN του. Ο ίδιος αστυνομικός άφησε στη συνέχεια τον Έπσταϊν με δύο άλλους αστυνομικούς, οι οποίοι εργάζονταν υπερωρίες μέχρι τις 8 το πρωί της 10ης Αυγούστου.

Βίντεο που δείχνει το κελί του Τζέφρι Έπσταϊν

Στις 6:33 π.μ. εκείνη την ημέρα, ενεργοποιήθηκε ένας συναγερμός και ο υπολοχαγός υπηρεσίας ενημερώθηκε από τον αξιωματικό ότι «ο Έπσταϊν κρεμάστηκε», αναφέρει η έκθεση. «Δεν ολοκληρώσαμε τους γύρους των 3 π.μ. ούτε των 5 π.μ.», δηλώνει ένας δεύτερος αξιωματικός, ενώ ένας τρίτος λέει, «Τα κάναμε θάλασσα», και στη συνέχεια διορθώνει τον εαυτό του, «Τα κάναμε θάλασσα, τα έκανα θάλασσα, δεν έκανα κανέναν γύρο ελέγχου».

Ακολούθως, ο Έπσταϊν μεταφέρθηκε σε ιατρικό τμήμα του δευτέρου ορόφου και μια νοσοκόμα πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ, αφού το ίδιο είχε κάνει νωρίτερα και ο ο υπολοχαγός υπηρεσίας, αλλά δεν βρέθηκε σφυγμός. Μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο Beekman, όπου η επίσημη ώρα θανάτου του δηλώθηκε στις 7:36 π.μ.