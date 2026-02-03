Οι Κλίντον δέχτηκαν να καταθέσουν για τον Έπσταϊν στο Κογκρέσο και να αποφύγουν την ποινική δίωξη

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι Κλίντον, πρώην υπουργός Εξωτερικών, συμφώνησαν να καταθέσουν στην έρευνα του Κογκρέσου για την υπόθεση Έπσταϊν.

Η ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η διορία που τους έχει δώσει το Κογκρέσο. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονταν, το πρώην προεδρικό ζεύγος κινδύνευε να μπει στο στόχαστρο ποινικής δίωξης για παρακώλυση της έρευνας.

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη, δεν το κάνατε. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, δεν σας ενδιαφέρει», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος, Άνχελ Ουρένια, απαντώντας σε μήνυμα των ρεπουμπλικάνων της επιτροπής που απαίτησε το ζευγάρι να προσέλθει να καταθέσει.

«Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν (σ.σ. νομικό) προηγούμενο που θα έχει εφαρμογή στους πάντες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κ. Κλίντον.

Δεν είναι σαφές πότε θα πραγματοποιηθούν οι καταθέσεις, αλλά θα είναι η πρώτη φορά, μετά τον Τζέραλντ Φορντ το 1983, που ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα καθίσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου.

Οι φωτογραφίες που έκαψαν τον Κλίντον

Αν και ο Μπιλ Κλίντον γνώριζε τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, αρνήθηκε ότι γνώριζε την εγκληματική δράση του τέως χρηματιστή ενώ γνωστοποίησε ότι η επικοινωνία τους διακόπηκε πριν από δύο δεκαετίες.

Το ιδιωτικό αρχείο του Έπσταϊν που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι ο Κλίντον πραγματοποίησε τέσσερις διεθνείς πτήσεις το 2002 και το 2003 με το ιδιωτικό τζετ του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα.

Ο πρώην πρόεδρος εμφανίζεται επίσης σε φωτογραφίες να κολυμπάει σε μια πισίνα και μια άλλη τον δείχνει ξαπλωμένο ανάσκελα με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του σε ένα τζακούζι.