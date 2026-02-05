YouTuber «τρύπωσε» στο νησί του Έπσταιν και μετά βλέπει φιμέ τζιπ σπίτι του: «Αν μου συμβεί κάτι...»

Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Τζέφρι Έπσταϊν, με εκατομμύρια νέα έγγραφα από τα αρχεία του να βγαίνουν στο φως και να αποκαλύπτουν τη σχέση που είχαν μαζί του, πολλές προσωπικότητες από όλο το φάσμα του δημόσιου βίου -από τις ΗΠΑ και όχι μόνο.

Το εξωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική «πρωταγωνιστεί» σε πολλές από τις ιστορίες στα αρχεία αυτά, καθώς φαίνεται να ήταν ο τόπος που μετέφερε τα -ανήλικα πολλές φορές- θύματα που κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ στις αρρωστημένες πράξεις φέρονται να συμμετείχαν διάφοροι «φίλοι» του.

Στο καταπράσινο αυτό νησί, που ονομάζεται Little Saint James και βρίσκεται στις Παρθένες Νήσους στην Καραϊβική, κατάφερε να «τρυπώσει» ένας Αμερικανός Youtuber, με το βίντεο από την περιήγησή του να γίνεται viral. Ωστόσο η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι δεν βγήκε σε καλό για τον Nico Grigg.

«Σε περίπτωση που μου συμβεί κάτι...»

Αφότου το βίντεο από την «μυστική», όπως είπε, επίσκεψη στο νησί του Έπσταϊν κυκλοφόρησε ευρέως, ο νεαρός Youtuber ισχυρίστηκε ότι είδε μεγάλα τζιπ με φιμέ τζάμια να είναι παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του για αρκετές ημέρες. Όπως υποστήριξε σε σχετικό βίντεο, δεν είχε ιδέα γιατί βρίσκονταν εκεί.

«Έχουν περάσει μόλις τρεις μέρες από τότε που δημοσίευσα αυτό το βίντεο όπου μπαίνω κρυφά στο νησί του Τζέφρι Έπσταιν», είπε ο 21χρονος Nico Grigg, σύμφωνα με το financialexpress.com.

«Κάθε μέρα από τότε που γύρισα σπίτι, υπήρχαν τζιπ με φιμέ τζάμια έξω από το σπίτι μου. Δεν είμαι σίγουρος τι θέλουν ή ποιοι είναι, αλλά το δημοσιεύω εδώ τώρα σε περίπτωση που συμβεί κάτι», ανέφερε ο Youtuber.

Μάλιστα, ο ίδιος υποθέτει ότι τα οχήματα θα μπορούσαν να ανήκουν σε φίλους του Έπσταϊν και ζήτησε συγγνώμη σε περίπτωση που είχε προσβάλει κάποιον, λέγοντας ότι απλώς θέλει να τελειώσει η κατάσταση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Grigg είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube που κατέγραφε την υποτιθέμενη προσπάθειά του να φτάσει στο νησί του Έπσταϊν. Εξήγησε ότι πρώτα χρησιμοποίησε ένα drone για να ερευνήσει το νησί και παρατήρησε ένα σκάφος κοντά, αν και είπε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει αν ανήκε σε τουρίστες ή σε Αρχές.

Τον κυνήγησε η Ακτοφυλακή

Στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι ταξίδεψε σε ένα σημείο ενοικίασης τζετ σκι για να πλησιάσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν φτάσει στο νησί, είδε μια γυναίκα μέσα στην κατοικία του Έπσταϊν, η οποία φάνηκε να τον πρόσεξε, να τράβηξε φωτογραφίες και πιθανώς να κάλεσε την αστυνομία.

Στο ίδιο βίντεο, ο Grigg έδειξε πλάνα που ισχυρίστηκε ότι έδειχναν την ακτοφυλακή να τους κυνηγάει, καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από την περιοχή. Αργότερα είπε ότι ήταν απογοητευμένος που δεν μπορούσε να φτάσει στο νησί. Στο βίντεο, μοιράστηκε ότι είχε λάβει ένα μήνυμα από κάποιον που ισχυριζόταν ότι ήταν υπάλληλος του Little Saint James, προειδοποιώντας τον να μείνει μακριά και λέγοντάς του ότι θα συλληφθεί αν προσπαθούσε να επιστρέψει. Το βίντεο έχει έκτοτε καταγράψει εκατομμύρια προβολές.