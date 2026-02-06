Μπαλόνια γεμάτα αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ στην Ινδία: Δύο τραυματίες - Απίστευτο βίντεο

Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά την έκρηξη ενός «μπουκέτου» μπαλονιών που ήταν γεμάτα με εύφλεκτο αέριο, μέσα σε ασανσέρ στην Ινδία.

Η έκρηξη συνέβη σε οικιακό ανελκυστήρα στην Βομβάη, προκαλώντας μια στιγμιαία πύρινη σφαίρα που καταγράφηκε καρέ καρέ από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα υπέστησαν εγκαύματα στο περιστατικό, το βράδυ της Τρίτης (2/2). Έκτοτε, έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του πωλητή μπαλονιών, σύμφωνα με πληροφορίες του Independent.

Το βίντεο δείχνει μια γυναίκα να μπαίνει πρώτη στο ασανσέρ κρατώντας μια βαλίτσα με ροδάκια. Ακολούθησε ένας άνδρας που μετέφερε ένα μεγάλο σύμπλεγμα από δώδεκα μπαλόνια, συσκευασμένα σε σακούλα. Λίγο αργότερα, καθώς ένας άλλος άνδρας προσπαθεί να μπει στο ασανσέρ, τα μπαλόνια ξαφνικά εξερράγησαν γεμίζοντας φλόγες το χώρο.

Η «πύρινη μπάλα» καλύπτει για λίγο την κάμερα προτού και τα τρία άτομα βγουν έξω τρέχοντας. Ο άνδρας που μεταφέρει τα μπαλόνια φαίνεται να σκοντάφτει στο πάτωμα μετά την έξοδό του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο τραυματισμένος άνδρας και η γυναίκα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για εγκαύματα.

Δεν ήταν σαφές τι είδους αέριο χρησιμοποιήθηκε για το φούσκωμα των μπαλονιών.

Το ήλιο, που χρησιμοποιείται συνήθως για τα μπαλόνια, δεν είναι εύφλεκτο. Τα μπαλόνια γεμάτα με υδρογόνο, αντίθετα, είναι εξαιρετικά εύφλεκτα και μπορούν να αναφλεγούν εύκολα σε κλειστούς χώρους ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Οι αρχές δήλωσαν ότι διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκε υδρογόνο.

Και άλλα παρόμοια ατυχήματα

Το τρομακτικό βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια γύρω από τη χρήση μπαλονιών υδρογόνου, τα οποία έχουν συσχετιστεί και με άλλα παρόμοια ατυχήματα.

Μπαλόνια υδρογόνου εξερράγησαν κατά τη διάρκεια μιας γαμήλιας τελετής στην Ινδία πέρσι, αφήνοντας τη νύφη και τον γαμπρό με εγκαύματα.

Σε άλλο περιστατικό, μια γυναίκα υπέστη εγκαύματα όταν τα μπαλόνια που κρατούσε αναφλέγησαν κοντά σε κεριά από τούρτα γενεθλίων.

Η αστυνομία της Βομβάης προέτρεψε το κοινό να είναι προσεκτικό και προειδοποίησε τους πωλητές μπαλονιών να μην χρησιμοποιούν εύφλεκτα αέρια, ιδιαίτερα σε κτίρια κατοικιών και κλειστούς χώρους.