Τούρκος κάνει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του και γλιτώνει από βέβαιο πνιγμό - Συγκλονιστικό βίντεο

Αίσθηση προκαλεί βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν Τούρκο να σώζει τον εαυτό του από βέβαιο πνιγμό κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το βίντεο, που φέρνει στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο TRT, δείχνει τον υγειονομικό υπάλληλο να κάθεται σε μια δερμάτινη πολυθρόνα και να τρώει το φαγητό του. Ξαφνικά είναι εμφανές ότι κάτι συμβαίνει στην κατάποση, με τον άνδρα να πιάνει τον λαιμό του και να κάνει σπασμωδικές κινήσεις.

A medical worker in Türkiye saved his own life after choking while eating alone. With no one around to help, Ilyas Yildir used a chair to perform the Heimlich manoeuvre on himself, dislodging food stuck in his throat pic.twitter.com/A190BkWiyq — TRT World (@trtworld) February 10, 2026

Διατηρώντας την ψυχραιμία του, σηκώνεται και πάει πίσω από την πλάτη της πολυθρόνας που κάθεται. Εφαρμόζει τη λαβή Χάιμλιχ στον εαυτό του, χτυπώντας το πάνω μέρος του θώρακά του στην πολυθρόνα.

Ο άνδρας που επέδειξε συγκλονιστικά αντανακλαστικά, ονομάζεται Ιλιάς Γιλντίρ και είναι υπάλληλος σε κέντρο κλήσεων εκτάκτου ανάγκης στην πόλη Οσμανίγιε.

Όπως τόνισε στο haberler.com μετά από όσα πέρασε, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς όπως είπε μπορεί να μας σώσει τη ζωή, κάτι που αποδείχτηκε και στην περίπτωσή του.

Όπως αναφέρει, ένα οποιοδήποτε έπιπλο μέσα στον χώρο, εφόσον είναι κανείς μόνος του, μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής που τελικά αποδείχθηκε ότι του έσωσε τη ζωή.

